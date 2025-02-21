Її ім'я стало синонімом прикрас Tiffany& Co. Що відомо про позашлюбну доньку Пабло Пікассо

Палома Пікассо створила власну кар'єру і досягла успіху, незважаючи на знамените прізвище

Палома Пікассо — донька геніального Пабло Пікассо, на картинах якого зображена українка, і французької художниці Франсуази Жило. Вона змогла вийти з тіні знаменитого батька, ставши однією з найвідоміших дизайнерок свого часу. Вже більше 30 років вона створює вироби для Tiffany & Co.

"Телеграф" розповість, що відомо про доньку легендарного художника і як їй вдалося стати популярною. Палома Пікассо продовжує активно працювати в галузі дизайну і навіть випустила лінійку парфумерії.

Палома Пікассо народилася 19 квітня 1949 року у Валлорісі, Франція. Фактично художник перебував тоді у шлюбі з Анною Хохловою, але пара не жила разом. Однак із матір’ю доньки митець не перебував у шлюбі. Палома є молодшою донькою художника Пабло Пікассо та французької художниці Франсуази Жило. Її ім'я "Палома" перекладається з іспанської як "голубка".

Фото: Getty Images

Вона виросла у творчому середовищі, оточена мистецтвом та культурою. У 1953 році її мати залишила Пабло Пікассо, забравши з собою Палому та її брата Клода. Після цього діти рідко бачилися з батьком. Незважаючи на складні сімейні стосунки, Палома зуміла побудувати власну успішну кар'єру.

Фото: Getty Images

У 1968 році вона розпочала свою професійну діяльність як дизайнерка ювелірних виробів у Парижі. Її талант швидко привернув увагу, і вже в 1971 році вона співпрацювала з грецькою ювелірною компанією Zolotas. У 1980 році Палома підписала контракт з відомою компанією Tiffany & Co., де її ім'я стало синонімом елегантних та унікальних прикрас.

Фото: Getty Images

Окрім ювелірного дизайну, вона також займалася створенням парфумів та аксесуарів під власним брендом. Вона створила однойменну парфумовану воду.

Щодо стосунків з батьком, Пабло Пікассо офіційно визнав Палому своєю донькою. Після його смерті у 1973 році, через відсутність заповіту, Палома разом із братом Клодом та зведеною сестрою Майєю звернулися до суду для розподілу спадщини. Цей процес був складним, але в результаті вони отримали частину спадку та сприяли створенню Музею Пікассо в Парижі.

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