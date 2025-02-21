Була на обкладинці Playboy і майже отримала "Оскар": що відомо про внучку Муссоліні та племінницю Софі Лорен

Алессандра Муссоліні не соромиться свого прізвища і доклала зусиль, аби його носили її діти

Алессандра Муссоліні — яскрава й суперечлива постать в італійському суспільному житті. Внучка Беніто Муссоліні, племінниця Софі Лорен, акторка, модель, політикиня — її біографія сповнена несподіваних поворотів. Однак попри свою спорідненість з фашистським диктатором, ані вона, ані її син Романо не соромляться свого походження, на відміну від внучки Сталіна.

Від кінематографа та модних подіумів до роботи у парламенті — вона завжди у центрі уваги. "Телеграф" з’ясував, як виглядає Алессандра Муссоліні і що відомо про неї.

Народилася 30 грудня 1962 року в Римі в родині Романо Муссоліні, третього сина фашистського диктатора Беніто Муссоліні, та Анни Марії Вільяні Сціколоне. Її тіткою є відома акторка Софі Лорен.

Алессандра навчалася в Американській закордонній школі у Римі. Згодом вона закінчила Університет Ріміні, здобувши ступінь магістра кіноменеджменту. У жовтні 1989 року вийшла заміж за офіцера митної поліції Мауро Флориані. У шлюбі народилося троє дітей: Катерина, Кларисса та Романо, названий на честь дідуся. Тривалий час онука Муссоліні боролася за те, щоб її діти носили прізвище відомого прадідуся, що вимагало тривалого та складного юридичного процесу. Зрештою, їй це вдалося.

У молодості Алессандра пробувала себе в акторській кар'єрі, з'явившись у фільмі "Особливий день" (1977). Кінострічка була номінована на премію "Оскар" як найкращий іноземний фільм. Онучка диктатора також була фотомоделлю. Зокрема, вона співпрацювала з журналом Playboy і з'являлася на обкладинках італійського та німецького випусків у 1983 році. У 1982 році вона випустила музичний альбом "Amore", який був виданий лише в Японії.

У 1992 році Алессандра розпочала політичну кар'єру, обравшись до італійського парламенту від партії "Національний альянс". У 2003 році заснувала власну неофашистську партію "Соціальна ініціатива", яка формально існувала до 2009 року. З 2004 по 2008 рік була членом Європейського парламенту. У 2008 році приєдналася до альянсу правих партій Сільвіо Берлусконі, а з 2014 по 2019 рік була депутатом Європарламенту від Європейської народної партії. Після поразки на виборах у 2019 році відійшла від активної політичної діяльності.

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У травні 2020 року Алессандра Муссоліні була виключена зі списку санкцій України. Раніше її помилково внесли до цього списку через плутанину з іншим італійцем, Алессандро Мусоліно, який брав участь у спостереженні за незаконними виборами на окупованих територіях Донбасу. Алессандра Муссоліні заявила, що ніколи не була в Україні і не брала участі в жодних політичних подіях, пов'язаних з країною. Виключення її зі списку санкцій вона назвала "відновленням правди".

Фото: Getty Images

Зараз колишня політикиня активно з'являється у публічному просторі. Зокрема, у вересні 2024 року вона взяла участь в італійських "Танцях з зірками". Її партнером був Мікаель Фонтс.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нащадків Гітлера. Одні кажуть, що фюрер був геєм та не міг мати дітей, інші, що він мав багато жінок і має позашлюбного сина.