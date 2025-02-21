Ее имя стало синонимом украшений Tiffany&Co. Что известно о внебрачной дочери Пабло Пикассо

Палома Пикассо создала собственную карьеру и добилась успеха, несмотря на знаменитую фамилию

Палома Пикассо — дочь гениального Пабло Пикассо, на картинах которого изображена украинка, и французской художницы Франсуазы Жило. Она смогла выйти из тени знаменитого отца, став одной из самых известных дизайнеров своего времени. Уже более 30 лет она производит изделия для Tiffany & Co.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочери легендарного художника и как ей удалось стать популярной. Палома Пикассо продолжает активно работать в области дизайна и даже выпустила линейку парфюмерии.

Палома Пикассо родилась 19 апреля 1949 года в Валлорисе, Франция. Фактически художник состоял тогда в браке с Анной Хохловой, но пара не жила вместе. Однако с матерью дочери художник не состоял в браке. Палома является младшей дочерью художника Пабло Пикассо и французской художницы Франсуазы Жило. Ее имя "Палома" переводится с испанского как "голубка".

Фото: Getty Images

Она выросла в творческой среде, окружена искусством и культурой. В 1953 году ее мать покинула Пабло Пикассо, забрав с собой Палому и ее брата Клода. После этого дети редко виделись с отцом. Несмотря на сложные семейные отношения, Палома сумела построить свою успешную карьеру.

Фото: Getty Images

В 1968 году она начала свою профессиональную деятельность в качестве дизайнера ювелирных изделий в Париже. Ее талант быстро привлек внимание и уже в 1971 году она сотрудничала с греческой ювелирной компанией Zolotas. В 1980 году Палома подписала контракт с известной компанией Tiffany & Co., где ее имя стало синонимом изящных и уникальных украшений.

Фото: Getty Images

Кроме ювелирного дизайна, она занималась созданием духов и аксессуаров под собственным брендом. Она создала одноименную парфюмированную воду.

Относительно отношений с отцом Пабло Пикассо официально признал Палому своей дочерью. После его смерти в 1973 году, из-за отсутствия завещания, Палома вместе с братом Клодом и сводной сестрой Майей обратились в суд для распределения наследства. Этот процесс был сложным, но в результате они получили часть удела и способствовали созданию Музея Пикассо в Париже.

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