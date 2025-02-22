Стан Папи Римського погіршився: знадобилося переливання крові

Глава Католицької церкви страждає від двосторонньої пневмонії

Стан Папи Римського Франциска залишається критичним. Крім того, він почувається гірше, ніж днем раніше.

Про це йдеться у повідомленні, яке розповсюдила пресслужба Святого престолу 22 лютого. Понтифік знаходиться у лікарні в Римі з 14 лютого, коли у нього діагностували двосторонню пневмонію.

Зазначається, що вранці у Папи Римського сталася тривала астматична респіраторна криза, через що його під'єднали до кисню. Також у нього було зафіксовано зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенію), що пов’язане з анемією. Це вимагало термінового переливання крові.

"Святійший Отець перебуває в бадьорому стані та провів день у кріслі, хоча почувається гірше, ніж напередодні. На даний момент прогноз стриманий", — йдеться у повідомленні.

Останніми днями у соціальних мережах почали поширюватися чутки, що Франциск перебуває у критичному стані і вже отримав останнє помазання. За даними міланської газети Il Giornale, ці неправдиві повідомлення розповсюджують опоненти Папи у Ватикані.

При цьому є інформація, що через проблеми зі здоров’ям він може піти у відставку, оскільки лікування може тривати дуже довго.