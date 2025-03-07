Польша хочет получить ядерное оружие и готовится к войне с Россией

Премьер Польши считает, что в ближайшие несколько лет Европа может столкнуться с российской военной агрессией

Польша хочет получить доступ к ядерному оружию и уже ведет "серьезные переговоры" с Францией по поводу предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Bloomberg. По его мнению, Кремль готовится к полномасштабной военной конфронтации не только с Украиной, но и "с кем-то значительно более крупным".

"Мы должны осознавать, что Польша должна достичь самых современных возможностей, также связанных с ядерным оружием и современными нетрадиционными видами оружия", — заявил Туск в Варшаве.

Польша начала активно наращивать военные инвестиции и планирует потратить рекордные 187 миллиардов злотых (46 миллиардов долларов) на оборону в этом году. Дональд Туск при этом представил правительству план по увеличению численности вооруженных сил страны до полумиллиона солдат.

Также он заявил, что до конца 2025 года Польша планирует провести "масштабные учения резервистов" чтобы обеспечить военную подготовку всех взрослых мужчин. Туск назвал это "обучением на случай войны" и подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Европа может реально столкнуться с российской военной агрессией.

Он уточнил, что речь пойдет об интенсивном обучении резервистов, которые не пойдут в армию, но в случае вооруженного конфликта должны будут стать "хорошо подготовленными солдатами" и будут готовы "надеть военную форму".

"До конца этого года мы постараемся иметь уже готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше готовился на случай войны, чтобы этот резерв был действительно адекватным к возможным угрозам", — заявил премьер-министр Польши.

Кроме этого Польша хочет выйти из Оттавской и Дублинской конвенций о запрете применения противопехотных мин и кассетных боеприпасов, после того как на этой неделе аналогичное решение приняла Литва.

Дональд Туск подчеркнул, что Польша будет использовать каждую доступную возможность для усиления своей обороноспособности, несмотря на возможную критику извне относительно этих решений.

Также премьер-министр Польши заявил, что его страна будет активно сотрудничать с Украиной в вопросе производства беспилотников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп призвал Украину и Россию немедленно сесть за стол переговоров "пока не стало слишком поздно". Он также заявил о том, что Америка рассматривает возможность введения масштабного пакета санкций против РФ, которые должны стать рычагом давления на Кремль.