Біля берегів Одеси помітили загадковий корабель. Звідки плив і як виглядає (фото)

Корабель плив під прапором республіки Сьєрра-Леоне — держави в Західній Африці

У Чорному морі біля берегів Одеси помітили дивний корабель. Він плавав під прапором Сьєрра-Леоне.

Про це стало відомо з сайту VesselFinder. Судно зафіксували 18 лютого біля берегів Туреччини.

У середу, 19 лютого, корабель був помічений у морі біля Одеської області. Судно HASAN рухалося з портів Туреччини до Румунії і мало зайти туди 11 лютого, хоча потім корабель почав рухатися в бік Одеси. Тож яка його наступна та кінцева точка, невідомо.

Що цікаво, корабель плив під прапором республіки Сьєрра-Леоне — держави в Західній Африці, на узбережжі Атлантичного океану. На північному заході, півночі й північному сході межує з Гвінеєю, на південному сході — з Ліберією.

Судно називається HASAN. Воно було побудовано у 1991 році.

Під час війни росіяни активно використовують засоби РЕБ, що може впливати на трекінг-сервіси для суден та літаків. Але на разі два відомих трекінг-сервіси показують розташування цього судна саме у водах України.

Раніше "Телеграф" писав, що над закритим повітряним простором України продовжують фіксувати загадкові літаки. Пасажирський літак із Москви пролетів над Західною Україною. 10 лютого на мапі польоту літак летів з Москви в Туреччину.