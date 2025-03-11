Перлина на березі Червоного моря. Що відомо про місто Джидда, де відбудуться переговори між США та Україною

Місто є важливим транспортним та дипломатичним хабом регіону

Переговори між США та Україною відбудуться у вівторок, 11 березня, в саудівському місті Джидда. Українська сторона вже прибула на місце проведення зустрічі.

Голова держави Володимир Зеленський здійснює офіційний візит до Саудівської Аравії, прибувши до прибережного міста Джидда. За наявною інформацією, сам президент не братиме безпосередньої участі у запланованих дискусіях між українськими та американськими представниками. Натомість очікується його зустріч з керівництвом королівства – наслідним принцом і главою уряду Мухаммедом бін Салманом.

За останні роки Саудівська Аравія перетворилася на важливий міжнародний майданчик, де відбуваються спроби дипломатичного врегулювання російсько-української війни, яка триває вже більше трьох років. "Телеграф" розповідає, що відомо про місто Джидда, де відбудуться переговори.

Джидда – перлина Червоного моря

Джидда – друге за величиною місто Саудівської Аравії, розташоване на узбережжі Червоного моря. Історія міста налічує понад 1400 років, воно завжди відігравало ключову роль як важливий портовий центр і ворота для паломників до Мекки.

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Сучасна Джидда — це поєднання традицій та інновацій. Тут розташована найвища фонтанна споруда у світі – фонтан короля Фагда, який сягає висоти 312 метрів. Набережна Корніш простягається вздовж узбережжя на 30 кілометрів і є улюбленим місцем відпочинку мешканців та гостей міста.

Фонтан короля Фагда

Готель The Ritz-Carlton Jeddah

Історичний район Аль-Балад внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Його вузькі вулички, традиційні будинки з коралового каменю та дерев'яними балконами-машрабіями зберігають автентичну атмосферу давнього арабського міста.

Аль-Балад - історичний район міста Джидда

Джидда також відома своїми сучасними хмарочосами, серед яких вирізняється вежа Kingdom Tower, великими торгівельними центрами та мечетями.

Kingdom Tower

Плавуча мечеть Аль-Рахма в Джидді

Місто є важливим економічним та дипломатичним хабом регіону, що робить його ідеальним місцем для проведення міжнародних переговорів такого рівня.

Джидда вночі

Набережна міста Джидда

Також "Телеграф" розповідав, хто поїде зустрічатися з Путіним від Трампа. Точна дата зустрічі поки що залишається невідомою.