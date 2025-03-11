Жемчужина на берегу Красного моря. Что известно о городе Джидде, где состоятся переговоры между США и Украиной

Город является важным транспортным и дипломатическим хабом региона

Переговоры между США и Украиной пройдут во вторник, 11 марта, в саудовском городе Джидда. Украинская сторона уже прибыла на место встречи.

Глава государства Владимир Зеленский совершает официальный визит в Саудовскую Аравию, прибыв в прибрежный город Джидда. По имеющейся информации, сам президент не будет принимать непосредственное участие в запланированных дискуссиях между украинскими и американскими представителями. В то же время ожидается его встреча с руководством королевства – наследным принцем и главой правительства Мухаммедом бин Салманом.

За последние годы Саудовская Аравия превратилась в важную международную площадку, где проходят попытки дипломатического урегулирования российско-украинской войны, которая длится уже более трех лет. "Телеграф" рассказывает, что известно о городе Джидде, где состоятся переговоры.

Джидда – жемчужина Красного моря

Джидда – второй по величине город Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря. История города насчитывает более 1400 лет, он всегда играл ключевую роль как важный портовый центр и ворота для паломников в Мекку.

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Современная Джидда – это сочетание традиций и инноваций. Здесь расположено самое высокое фонтанное сооружение в мире – фонтан короля Фахда, достигающий высоты 312 метров. Набережная Корниш простирается вдоль побережья на 30 км и является излюбленным местом отдыха жителей и гостей города.

Фонтан короля Фахда

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Исторический район Аль-Балад внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Его узкие улочки, традиционные дома из кораллового камня и деревянные балконы-машрабии сохраняют аутентичную атмосферу древнего арабского города.

Аль-Балад – исторический район города Джидда

Джидда также известна своими современными небоскребами, среди которых отличается башня Kingdom Tower, крупными торговыми центрами и мечетями.

Kingdom Tower

Плавучая мечеть Аль-Рахма в Джидде

Город является важным экономическим и дипломатическим хабом региона, что делает его идеальным местом для международных переговоров такого уровня.

Джидда ночью

Набережная города Джидда

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