Розлютився на брата через суперечку з Зеленським: як виглядає кузен Джей Ді Венса, який роками воював за Україну

Всього в Україні Нейт Венс пробув 3 роки, але в січні 2025 пішов із ЗСУ

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, осторонь не змогли залишитися не лише громадяни нашої країни, але й іноземці. Одним із таких — Нейт Венс — двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, який позував у футболці з символікою СРСР. Він доєднався до лав ЗСУ як доброволець і упродовж 2, 5 років воював у складі батальйону "Вовки Да Вінчі".

В інтерв'ю французькому виданню Le Figaro Нейт розповів про свої мотиви приєднання до українських сил оборони та розповів, як він поставився до суперечки свого кузена з Володимиром Зеленським у Білому домі. "Телеграф" з’ясував, що відомо про брата Джей Ді Венса і як він виглядає.

За даними видання, Нейт був в Україні упродовж трьох років, два з половиною із яких — воював проти Росії. Він брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Проте, він покинув лави ЗСУ на початку січня 2025 року. А 20 січня відбулася інавгурація його двоюрідного брата Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента США.

Коли Нейт дізнався про суперечку його брата з Володимиром Зеленським у Білому домі, він розлютився та розчарувався. "Джей Ді – хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони (Джей Ді Венс і Дональд Трамп – ред.) зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю", — поділився Нейт Венс.

Що відомо про службу Нейта Венса

Чоловік служив у морській піхоті США упродовж чотирьох років. Після цього він мешкав у Техасі і працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, він переїхав до Львова. Такий вчинок він аргументував тим, що хотів допомогти, адже "бачив, як пишеться історія".

У Львові Нейт познайомився з волонтером із Британії, який шукав добровольців, які захочуть долучитися до лав ЗСУ. І вже в червні 2022 Нейт відправився на Донбас.

В етері CNN Нейт розповів, що на його очах росіяни розстрілювали своїх солдатів. Так вони чинили з тими, хто відступав.

"Я особисто був свідком того, як вони (росіяни — ред.) стріляли у власних солдатів. Це було настільки часто, що це важко назвати окремим випадком. Це траплялося настільки часто, що можна вважати це їхньою політикою, якщо солдати відступають. Ці люди "пожирають" своїх… Їм не важливо, що ми думаємо. Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління", – поділився Нейт Венс.

Нагадаємо, що в Овальному кабінеті 28 лютого сталася суперечка між Дональдом Трампом, Джей Ді Вінсом та Володимиром Зеленським. Під час цієї зустрічі виникла публічна суперечка на підвищених тонах щодо війни в Україні. Під час обговорення Венс наголосив на важливості прямих переговорів між Україною та Росією, підкреслюючи, що такі контакти є необхідними для досягнення стійкого миру. "Я бачив історію. Я знаю, що діється з українським народом. Ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набрати людей до війська. Ви не можете нападати на адміністрацію, що намагається запобігти руйнуванню вашої країни", — заявив Венс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джей Ді Венс назвав "лайном" проукраїнських протестувальників. Віцепрезидент США заявив, що його та його трирічну доньку під час прогулянки нібито переслідувала група протестувальників, яка скандувала "Слава Україні", через що дитину Венса нібито налякали.