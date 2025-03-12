У видовищному зіткненні двох суден у Північному морі знайшли російський слід – ЗМІ

Капітана одного з суден підозрюють у вбивстві через грубу необережність

У понеділок, 10 березня, неподалік узбережжя Східного Йоркширу, Велика Британія, сталася аварія за участю двох суден: американського танкера Stena Imaculate та португальського контейнеровоза Solong. Обидва кораблі після зіткнення загорілися, в море потрапила велика кількість пального.

Як повідомляє CNN з посиланням на британську берегову охорону та представників компаній-власників суден, поліція Великої Британії розпочала кримінальне розслідування. Капітана контейнеровоза Solong, 59-річного громадянина Росії, заарештували за підозрою у вбивстві через грубу необережність.

За даними власника Solong – німецької судноплавної компанії Ernst Russ – екіпаж складався переважно з росіян та філіппінців.

Як повідомив британський міністр авіації, мореплавства та безпеки Майк Кейн, танкер Stena Immaculate, що перебував на якорі під час зіткнення, перевозив 220 000 барелів авіаційного пального для потреб армії США.

Пожежа на танкері була ліквідована 11 березня, проте контейнеровоз продовжував горіти ще понад добу. Унаслідок інциденту були врятовані всі 23 члени екіпажу танкера, та 13 із 14 моряків Solong. Один із членів екіпажу зник безвісти, його вважають загиблим.

Екологи попереджають про величезну екологічну катастрофу, яка станеться, якщо паливо витече у Північне море. У Oceanu UK заявили, що таке забруднення може завдати непоправної шкоди морській екосистемі.

Разом з тим, фахівці висловлюють здивування тим, як могло статися це зіткнення, адже сучасні судна, за їхніми словами, обладнані передовими системами навігації.

"Загадка, як це могло статися, адже кораблі оснащені складними радарами, які дають змогу уникати зіткнень. Як це судно (ред – Solong) продовжувало врізатись у причальне судно? Мали бути якісь попереджувальні знаки. Вони мали виявити це на радарі", – заявив Мартін Бойєрс, керівник порту Грімсбі.

Також з’явилися непідтверджені повідомлення, що контейнеровоз перевозив велику кількість ціаніду натрію, небезпечного токсичного хімікату. Однак, у компанії-власнику корабля спростували цю інформацію та заявили, що контейнеровоз мав лише чотири порожні контейнери, у яких раніше зберігалася ця речовина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Сполучені Штати відхилили пропозицію Канади створити спеціальну групу для боротьби з "тіньовим флотом" нафтових танкерів російського режиму.