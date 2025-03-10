В Канаді обрали наступника Джастіна Трюдо: ним став економіст Марк Карні

Карні вже виступив із промовою, в якій пообіцяв побудувати сильнішу економіку та захистити кордони країни

Новим лідером правлячої Ліберальної партії Канади 9 березня було обрано економіста, колишнього керівника Банку Канади та Банку Англії Марка Карні. Він замінить на посаді прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Про це повідомляє BBC. Зазначається, що Карні отримав 85,9% голосів виборців, тоді як Христя Фріланд, в якої були шанси стати прем'єром – лише 8%. Два інші кандидати, Карина Гоулд та Френк Бейліс, отримали 3,2% та 3% голосів відповідно.

Карні вже виступив із промовою, в якій пообіцяв побудувати сильнішу економіку, захистити кордони країни та вибудувати економічні відносини Канади з надійними торгівельними партнерами. Окрім того, Карні зазначив, що "торгівельна війна", яку проти Канади почав американський президент Трамп, вдарить по самих США в першу чергу, а відповідь канадського уряду на дії трампістів була цілком правильною.

"Заходи залишатимуться в силі доти, доки США не зможуть приєднатися до нас у прийнятті надійних і достовірних зобов'язань щодо вільної та справедливої торгівлі", – сказав він.

Варто зазначити, що 60-річний Марк Карні – досвідчений економіст. Він – бакалавр економіки Гарварду та доктор філософії Оксфорду. Він довго працював у інвестиційній компанії Goldman Sachs, у 2008 році став головою Банку Канади, а у 2013 році – першим іноземцем, призначеним на високу посаду керівника Банка Англії, яким керував до 2020 року, коли вирішив піти в політику.

Раніше "Телеграф" писав про те, що понад 165 тисяч канадців підписали петицію із закликом позбавити мільярдера Ілона Маска, який близький до президента США Дональда Трампа, громадянства Канади.

Зазначимо, що загострення між двома дружніми країнами почалося після висловлювань Трампа про те, що він хоче зробити Канаду 51-м штатом США. Щобільше, він хоче зробити свого друга, легенду хокею Вейна Грецкі, "губернатором Канади". Зазначимо, нещодавно збірна Канади з хокею обіграла команду США у принциповому матчі.