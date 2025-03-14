Марк Карни официально стал премьер-министром Канады: что о нем известно и как он относится к Украине

Новый лидер Канады: Марк Карни принял присягу.

В пятницу, 13 марта, новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни принял присягу и официально вступил в должность премьер-министра страны. Церемония состоялась в Ридо-Голл, официальной резиденции генерал-губернатора Канады.

Как сообщает издание СВС, 59-летний Карни стал первым премьер-министром Канады без политического опыта или работы в правительстве. Ранее он работал в центробанках Канады и Великобритании, а также был внештатным советником Джастина Трюдо.

Вместе с Карни присягу приняло и его правительство. Большинство министров сохранили свои должности, в том числе министр обороны Билл Блэр и министер иностранных дел Мелани Жоли. К правительству также вернулась Христя Фриланд, ранее освободившаяся в знак протеста против экономической политики Трюдо. Она возглавила Министерство транспорта и внутренней торговли.

1 марта, в разгар предвыборной гонки, он опубликовал пост в отношении Украины. Карни подчеркнул, что как премьер-министр, обеспечит, чтобы Канада и дальше оставалась непоколебимой поддержкой Украины в борьбе с российской агрессией.

Карни начинает свою каденцию в сложный период торговой войны с США. Он уже заявил, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары, пока не будет продемонстрировано взаимное уважение.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Канада объявила о введении новых пошлин на американскую продукцию общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. Этот шаг стал ответом на 25% пошлины, введенные США на импорт канадской стали и алюминия 12 марта.