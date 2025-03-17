Суворе виховання і підприємницька жилка від батька: що відомо про батьків Трампа і як вони виглядали

Батько Дональда Трампа створив власний бізнес з нерухомості, а мама була волонтеркою

Дональд Трамп був четвертою дитиною у родині, де невід’ємною частиною життя були амбіції та працьовитість. Його батько був підприємцем, а мама — домогосподаркою та волонтеркою. Вплинув на подальший шлях сина, який став бізнесменом та політиком саме тато.

Батько майбутнього політика був не просто забудовником — він перетворював пустирі на прибуткові житлові комплекси. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Дональда Трампа.

Німецьке коріння

Виявляється, родина президента США має німецьке коріння. Прізвище його діда Фрідріха — Друмпф (Drumpf). Він народився у селищі Кальштадт, Німеччина. Пізніше він змінив своє прізвище на Трамп (Trump) для того, щоб краще інтегруватися у США.

Для того, щоб не йти в армію у Німеччині, Фрідріх емігрував до США у 1885 році. Він працював перукарем, а згодом відкрив кілька готелів та ресторанів. У 1901 році він отримав громадянство США, повернувся до рідного міста, там одружився з Елізабет Кріст і знову повернувся до Нью-Йорка.

Що відомо про батька Дональда Трампа

Син Фрідріха Фред (батько Дональда) продовжив справу свого батька. Він будував житлові комплекси для середнього класу. І саме він став прикладом для Дональда та його бізнес-імперії.

Фото: wikipedia

Майбутній президент США народився у 1946 році. Він був четвертою дитиною у сім’ї. Його брати й сестри — Фред-молодший, Роберт, Меріенн та Елізабет. Дітей Фред не балував і був досить жорстким із ними. Також він навчав своїх нащадків із самого дитинства заробляти гроші. Дональд разом із братами збирав пляшки, розносив газети тощо. А згодом він став працювати у сімейному бізнесі.

Дональд Трамп у дитинстві (крайній зліва) з Фредом, Елізабет, Меріенн і Робертом

За бажанням батька Дональда віддали до воєнної академії. Він був упевнений, що йому потрібне суворе виховання. Донні (таким було його дитяче прізвисько) займався спортом — американським футболом та бейсболом, а от у навчанні не показував особливих успіхів.

Трамп-старший заснував компанію нерухомості, яка стала відомою як Trump Organisation. Для усіх своїх п’яти дітей Фред створив трастові фонди розміром в 1 млн доларів. Вони виплачувалися як щорічні дивіденди.

Дональд Трамп з батьками

Помер батько Дональда Трампа 25 червня 1999 року від пневмонії. Також відомо, що останні роки життя він страждав від хвороби Альцгеймера.

Що відомо про маму Дональда Трампа

Мері Енн Маклеод Трамп народилася в Шотландії та емігрувала до США у 1930-х роках. Вона вийшла заміж за Фреда Трампа у 1936 році. У 1942 році вона отримала американський паспорт.

Мама майбутнього президента США займалася благодійністю, працювала волонтеркою у лікарнях та брала участь у діяльності громадських організацій, які допомагали дітям з церебральним паралічем та людям з розумовими вадами. Вона виховувала дітей у пресвітеріанській вірі та підтримувала їхню освіту. Померла Мері Енн Маклауд Трамп 7 серпня 2000 року в Нью-Гайд-Парку, Нью-Йорк, у віці 88 років. Поховані батьки Дональда Трампа на лютеранському цвинтарі всіх віросповідань у Мідл-Віллідж, Квін разом із сином Фредом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшу доньку Трампа. ЇЇ називають його улюбленицею.