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У шлюбі з дружиною-політиком цілих 45 років: як виглядає чоловік Юлії Тимошенко і що про нього відомо

Автор
Тетяна Кармазіна
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Юлія Тимошенко одружена з 1979 року
Юлія Тимошенко одружена з 1979 року. Фото Колаж "Телеграфу"

64-річний чоловік перебуває у тіні лідера партії "Батьківщина"

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка любить експериментувати зі зміною свого іміджу, може похвалитися міцним подружнім життям. Український політик перебуває у багаторічному шлюбі з чоловіком, який намагається бути непублічним.

Нардеп одружена з Олександром Тимошенком. "Телеграф" розповідає, чим займається чоловік Юлії Володимирівни та як він виглядає.

Олександр Тимошенко — що про нього відомо

Народився 11 червня 1960 року у Дніпропетровську (нині Дніпро) у родині радянського функціонера Геннадія Опанасовича Тимошенка. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

За словами тітки Юлії Володимирівни Антоніни Ульяхіної, після літньої сесії в університеті її племінниця вирушила працювати старшою вожатою до піонерського табору. Там само працював і Олександр Тимошенко. Між ними швидко почалися не тільки дружні, а й романтичні стосунки. Любов, що спалахнула між ними, спонукала молодих людей після закінчення літа відразу узаконити свої стосунки. 15 вересня 1979 року Олександр Тимошенко одружився з Юлією Телегіною (дівоче прізвище нардепа), яка в майбутньому стала відомим політиком та прем’єр-міністром України.

Олександр Тимошенко Юлія Тимошенко
Олександр Тимошенко Юлія Тимошенко

Чоловік Тимошенко – український бізнесмен. З 1997 року був директором компанії "Єдині енергетичні системи України". Вона була закрита за рішенням суду у жовтні 2009 року. 14 червня 2011 року це рішення було скасовано протестом прокуратури, проте компанія свою діяльність не відновила.

Юлія Тимошенко Олександр Тимошенко
Олександр Тимошенко Юлія Тимошенко

2012 року Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії через кримінальне переслідування його дружини в Україні за президентства Януковича. Під час перебування у Празі він брав активну участь в організації заходів на підтримку Євромайдану та очолив Міжнародне громадське об’єднання "Батьківщина". Після зміни влади у 2014 році та відновлення Конституції України у редакції 2004 року Олександр повернувся до України.

Євгенія Тимошенко Олександр Тимошенко Юлія Тимошенко
Тимошенки з дочкою Євгенією. Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko
Юлія Тимошенко Олександр Тимошенко
Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Подружжя має єдину дочку Євгенію. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дочку Юлії Тимошенко.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Батьківщина #Олександр Тимошенко