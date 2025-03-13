У шлюбі з дружиною-політиком цілих 45 років: як виглядає чоловік Юлії Тимошенко і що про нього відомо

64-річний чоловік перебуває у тіні лідера партії "Батьківщина"

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка любить експериментувати зі зміною свого іміджу, може похвалитися міцним подружнім життям. Український політик перебуває у багаторічному шлюбі з чоловіком, який намагається бути непублічним.

Нардеп одружена з Олександром Тимошенком. "Телеграф" розповідає, чим займається чоловік Юлії Володимирівни та як він виглядає.

Олександр Тимошенко — що про нього відомо

Народився 11 червня 1960 року у Дніпропетровську (нині Дніпро) у родині радянського функціонера Геннадія Опанасовича Тимошенка. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

За словами тітки Юлії Володимирівни Антоніни Ульяхіної, після літньої сесії в університеті її племінниця вирушила працювати старшою вожатою до піонерського табору. Там само працював і Олександр Тимошенко. Між ними швидко почалися не тільки дружні, а й романтичні стосунки. Любов, що спалахнула між ними, спонукала молодих людей після закінчення літа відразу узаконити свої стосунки. 15 вересня 1979 року Олександр Тимошенко одружився з Юлією Телегіною (дівоче прізвище нардепа), яка в майбутньому стала відомим політиком та прем’єр-міністром України.

Чоловік Тимошенко – український бізнесмен. З 1997 року був директором компанії "Єдині енергетичні системи України". Вона була закрита за рішенням суду у жовтні 2009 року. 14 червня 2011 року це рішення було скасовано протестом прокуратури, проте компанія свою діяльність не відновила.

2012 року Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії через кримінальне переслідування його дружини в Україні за президентства Януковича. Під час перебування у Празі він брав активну участь в організації заходів на підтримку Євромайдану та очолив Міжнародне громадське об’єднання "Батьківщина". Після зміни влади у 2014 році та відновлення Конституції України у редакції 2004 року Олександр повернувся до України.

Тимошенки з дочкою Євгенією. Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Подружжя має єдину дочку Євгенію. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дочку Юлії Тимошенко.