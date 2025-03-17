Строгое воспитание и предпринимательская жилка от отца: что известно о родителях Трампа и как они выглядели

Отец Дональда Трампа создал собственный бизнес по недвижимости, а мама была волонтером

Дональд Трамп был четвёртым ребенком в семье, где неотъемлемой частью жизни были амбиции и трудолюбие. Его отец был предпринимателем, а мама – домохозяйкой и волонтером. Повлиял на дальнейший путь сына, который стал бизнесменом и политиком именно папа.

Отец будущего политика был не просто застройщиком — он превращал пустыри в доходные жилые комплексы. "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Дональда Трампа.

Немецкие корни

Оказывается, семья президента США имеет немецкие корни. Фамилия его деда Фридриха – Друмпф (Drumpf). Он родился в деревне Кальштадт, Германия. Позже он сменил свою фамилию на Трамп (Trump) для того, чтобы лучше интегрироваться в США.

Для того чтобы не идти в армию в Германии, Фридрих эмигрировал в США в 1885 году. Он работал парикмахером, а затем открыл несколько гостиниц и ресторанов. В 1901 году он получил гражданство США, вернулся в родной город, там женился на Элизабет Крист и снова вернулся в Нью-Йорк.

Что известно об отце Дональда Трампа

Сын Фридриха Фред (отец Дональда) продолжил дело своего отца. Он строил жилые комплексы для среднего класса. Именно он стал примером для Дональда и его бизнес-империи.

Фото: wikipedia

Будущий президент США родился в 1946 году. Он был четвёртым ребенком в семье. Его братья и сестры — Фред-младший, Роберт, Мэриен и Элизабет. Детей Фред не баловал и был достаточно жестким с ними. Также он учил своих наследников с самого детства зарабатывать деньги. Дональд вместе с братьями собирал бутылки, разносил газеты и т.д. А потом он стал работать в семейном бизнесе.

Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Фредом, Элизабет, Мэриенн и Робертом

По желанию отца, Дональда отдали в военную академию. Он был уверен, что сыну нужно строгое воспитание. Донни (таким было его детское прозвище) занимался спортом — американским футболом и бейсболом, а вот в учебе не показывал особых успехов.

Трамп-старший основал компанию недвижимости, которая стала известна как Trump Organisation. Для всех своих пяти детей Фред создал трастовые фонды в размере 1 млн долларов. Они выплачивались как ежегодные дивиденды.

Дональд Трамп с родителями

Умер отец Дональда Трампа 25 июня 1999 года от пневмонии. Также известно, что в последние годы жизни он страдал болезнью Альцгеймера.

Что известно о маме Дональда Трампа

Мэри Энн Маклеод Трамп родилась в Шотландии и эмигрировала в США в 1930-х годах. Она вышла замуж за Фреда Трампа в 1936 году. В 1942 году она получила американский паспорт.

Мама будущего президента США занималась благотворительностью, работала волонтером в больницах и участвовала в деятельности общественных организаций, которые помогали детям с церебральным параличом и людям с умственными недостатками. Она воспитывала детей в пресвитерианской вере и поддерживала их образование. Умерла Мэри Энн Маклауд Трамп 7 августа 2000 года в Нью-Гайд-Парке, Нью-Йорк, в возрасте 88 лет. Похоронены родители Дональда Трампа на лютеранском кладбище всех вероисповеданий в Мидл-Виллидж, Квин вместе с сыном Фредом.

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