Займається гольфом і веде розкішний спосіб життя: який вигляд має найстарша онучка Трампа і що про неї відомо

Кай — найстарша з десяти онуків відомого політика

Дональд Трамп є одним із найвпливовіших політиків сучасності. Він відрізняється авторитарною манерою спілкування та різкими висловлюваннями. Відколи політик вдруге став президентом, увага прикута не лише до нього, а й до його рідних.

Зокрема, у мережі обговорюють найстаршу онучку новообраного президента США, яку називають його улюбленицею. Йдеться про Кай Медісон Трамп. Більше розповість "Телеграф".

Що відомо про Кай Трамп

Кай Трамп народилась у Нью-Йорку у 2007 році. Її батьком є Дональд Трамп-молодший і модель Ванеса Гейдон. Кай стала першою дитиною подружжя. Вона має трьох братів і сестру: Дональда III, Трістана, Спенсера і Хлою.

Кай з дідусем Дональдом Трампом, фото з її інстаграму

У 2018 році батьки Кай розлучилися. Разом з мамою дівчинка перебралась у Флориду. Вони живуть неподалік резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч. Онука американського президента ходить у приватну елітну школу The Benjamin School.

Головне захоплення Кай — гольф. Вона займається цим видом спорту з 4 років. Дівчина очолила шкільну команду з гольфу та постійно бере участь у змаганнях. Зокрема, перемагала на жіночих клубних чемпіонатах у 2022 та у 2024 році у Trump International Palm Beach.

Кай Трамп займається гольфом, фото з її інстаграму

Ймовірно, онучка Трампа продовжить займатися гольфом і після закінчення школи, обравши відповідний виш. Також Кай періодично грає разом з дідусем.

Кай з Дональдом Трампом і сестрою грає у гольф, фото з її інстаграму

Дональд Трамп з онучкою Кай, фото з її інстаграму

У 2024 році Кай виступала на Національному з'їзді Республіканської партії під час передвиборчої кампанії. Вона зазначила, що Трамп для неї — "звичайний дідусь", який мотивує її рухатися до своїх цілей.

Кай Трамп висловилась про дідуся

Онучка Трампа була на всіх заходах, які пов'язані з інавгурацією її дідуся. Серед них — Бал свободи, на який дівчина обрала два вишукані образи. Першим аутфітом була розкішна довга сукня Sherri Hill сріблястого відтінку. Верхня частина сукні прилягала до фігури та мала виріз під грудьми. У нижній частині вбрання мало розріз від стегна і спадало до підлоги. Кай доповнила лук блискучими босоніжками у тон сукні, браслетами та сережками.

Срібляста сукня Кай Трамп на Балу свободи, фото з її інстаграму

Онучка Трампа обрала розкішну сукню на інавгурацію, фото з її інстаграму

Друга сукня була темно-синього кольору і без бретельок. Вона супроводжувалось паєтками, розрізами та вільною спідницею. Кай прикрасила образ годинниками, браслетами та намистом.

Другий образ Кай Трамп на Балу свободи, фото з її інстаграму

В інстаграмі за Кай Трамп слідкує 1,4 мільйони користувачів. Вона демонструє розкішне життя: заняття гольфом, вартісні луки, зустрічі з впливовими спортсменами та політиками.

Кай Трамп в рожевій сукні, фото з її інстаграму

Кай Трамп багато років займається гольфом, фото з її інстаграму

Кай Трамп полюбляє елітні автівки, фото з її інстаграму

Кай Трамп з Ілоном Маском і його сином, фото з її інстаграму

Раніше "Телеграф" розповідав, який образ обрала Меланія Трамп на інавгурацію Дональда Трампа. Цей лук обговорював весь світ.