Займається гольфом і веде розкішний спосіб життя: який вигляд має найстарша онучка Трампа і що про неї відомо
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Кай — найстарша з десяти онуків відомого політика
Дональд Трамп є одним із найвпливовіших політиків сучасності. Він відрізняється авторитарною манерою спілкування та різкими висловлюваннями. Відколи політик вдруге став президентом, увага прикута не лише до нього, а й до його рідних.
Зокрема, у мережі обговорюють найстаршу онучку новообраного президента США, яку називають його улюбленицею. Йдеться про Кай Медісон Трамп. Більше розповість "Телеграф".
Що відомо про Кай Трамп
Кай Трамп народилась у Нью-Йорку у 2007 році. Її батьком є Дональд Трамп-молодший і модель Ванеса Гейдон. Кай стала першою дитиною подружжя. Вона має трьох братів і сестру: Дональда III, Трістана, Спенсера і Хлою.
У 2018 році батьки Кай розлучилися. Разом з мамою дівчинка перебралась у Флориду. Вони живуть неподалік резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч. Онука американського президента ходить у приватну елітну школу The Benjamin School.
Головне захоплення Кай — гольф. Вона займається цим видом спорту з 4 років. Дівчина очолила шкільну команду з гольфу та постійно бере участь у змаганнях. Зокрема, перемагала на жіночих клубних чемпіонатах у 2022 та у 2024 році у Trump International Palm Beach.
Ймовірно, онучка Трампа продовжить займатися гольфом і після закінчення школи, обравши відповідний виш. Також Кай періодично грає разом з дідусем.
У 2024 році Кай виступала на Національному з'їзді Республіканської партії під час передвиборчої кампанії. Вона зазначила, що Трамп для неї — "звичайний дідусь", який мотивує її рухатися до своїх цілей.
Онучка Трампа була на всіх заходах, які пов'язані з інавгурацією її дідуся. Серед них — Бал свободи, на який дівчина обрала два вишукані образи. Першим аутфітом була розкішна довга сукня Sherri Hill сріблястого відтінку. Верхня частина сукні прилягала до фігури та мала виріз під грудьми. У нижній частині вбрання мало розріз від стегна і спадало до підлоги. Кай доповнила лук блискучими босоніжками у тон сукні, браслетами та сережками.
Друга сукня була темно-синього кольору і без бретельок. Вона супроводжувалось паєтками, розрізами та вільною спідницею. Кай прикрасила образ годинниками, браслетами та намистом.
В інстаграмі за Кай Трамп слідкує 1,4 мільйони користувачів. Вона демонструє розкішне життя: заняття гольфом, вартісні луки, зустрічі з впливовими спортсменами та політиками.
Раніше "Телеграф" розповідав, який образ обрала Меланія Трамп на інавгурацію Дональда Трампа. Цей лук обговорював весь світ.