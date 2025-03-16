Трамп та Путін поговорять про Україну: у Вашингтоні озвучили терміни

Представник Вашингтона позитивно оцінює прогрес у переговорах

Президент США Дональд Трамп може провести переговори із Володимиром Путіним найближчим часом. Є ймовірність того, що це станеться вже наступного тижня.

Про це повідомив спеціальний представник США Близького Сходу Стів Віткофф після візиту до Москви. Його слова наводить CNN.

"Я очікую, що цього тижня відбудеться телефонна розмова з обома главами держав, і ми також продовжуємо взаємодіяти та вести переговори з українцями", — сказав він.

При цьому Віткофф вважає, що США "зменшують розрив між двома країнами" і, що у Трампа з Путіним буде "хороша і позитивна" розмова.

Свій візит до Москви посланник Трампа назвав "дискусією, яка базується на пошуку рішень", але при цьому відмовився розкривати подробиці того, що хочуть у Кремлі в обмін на припинення вогню.

Водночас Віткофф визнав, що окуповані території є частиною обговорень після закінчення війни.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’являлося повідомлення про те, що Путін змусив Віткоффа чекати на зустріч вісім годин. Трамп після цього написав гнівне повідомлення, в якому звинуватив журналістів у поширенні "фейкових новин" і навіть назвав їх "хворими дегенератами".