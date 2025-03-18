Разговор Трампа с Путиным завершился: что заявили в Кремле и Белом доме (обновлено)

Главные заявления Кремля и Белого дома

Разговор Трампа с Путиным во вторник, 18 марта, завершился. Президенты США и России побеседовали в телефонном режиме.

Разговор прошел очень хорошо, пишет CNN. Об этом издание сообщает со ссылкой на источник в России, пожелавший остаться анонимным.

Разговор Путина и Трампа является самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов США и РФ. По данным Reuters, он продлился почти 2,5 часа.

Заявления Кремля

В Кремле прокомментировали разговор с Дональдом Трампом, сказав, что лидеры США и России "продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине". Они вроде бы выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений.

Путин якобы "поддержал" идею Трампа о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России и Украины на 30 дней. В Кремле отмечают, что он вроде бы уже дал соответствующий указ военным.

РосСМИ передают заявления Кремля о том, что Путин якобы заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия. Ключевым условием для недопущения эскалации войны в Украине, по мнению России, должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление развединформации Киеву.

Заявления Белого дома

Представители Белого дома сказали, что движение к миру начнется с " энергетического и инфраструктурного прекращения огня", а также переговоров по прекращению огня в море и путям его реализации. Далее следует полное прекращение огня и полный мир. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Ранее Телеграф также писал, что целью разговора Трампа с Путиным станет поиск решений, которые помогут в завершении войны в Украине.