Ердоган зробив нову заяву про війну в Україні: обіцяє "будь-яку підтримку"

Президент Туреччини виступив за справедливий світ в Україні

Туреччина продовжить підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Однак там вважають, що завершення війни неможливе без участі Росії, а також обіцяють "надати будь-яку підтримку" для досягнення справедливого миру

Про це розповів під час виступу перед членами своєї партії президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у понеділок 3 березня. Його слова наводить місцеве видання Cumhuriyet.

"Хоча ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, ми вважаємо, що можливе рішення не може бути досягнуто без участі Росії чи України", — сказав він.

При цьому Ердоган додав, що його країна вже показала, що навіть попри війну, переговори та компроміси можливі і вони реалістичні.

Президент Туреччини наголосив, що постійний мир можливий лише якщо він буде "справедливим і гідним", а також висловив готовність "надати будь-яку підтримку".

"Ми сподіваємося, що всі сторони зрозуміють, що наш регіон натерпівся крові, конфліктів і сліз. Я хотів би висловити готовність надати будь-яку підтримку, включаючи організацію переговорів, щоб не загинула жодна безневинна людина", — сказав він.

Крім того, Ердоган додав, що без Туреччини європейська безпека неможлива.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’являлося повідомлення про те, що Туреччина розглядає можливість розміщення своїх миротворців в Україні. Однак для цього вона хоче отримати місце у всіх консультаціях із європейськими країнами.