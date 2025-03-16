Протести в Сербії: десятки людей поранено та затримано, Вучич виступив із низкою заяв

Протестувальники пошкодили майно сербських фермерів – понад 100 тракторів, які використовували правоохоронці

Під час протестів у Белграді, столиці Сербії, 56 людей отримали поранення та травми, 22 особи було затримано правоохоронними органами. Загальну кількість протестувальників представники сербської армії оцінили в понад 88 тисяч осіб, а представники поліції – в понад 107 тисяч осіб.

Про це серед іншого заявив президент Сербії Александар Вучич під час виступу перед пресою. Він підтвердив, що не збирається йти у відставку попри вимоги протестувальників, проте готовий до нових виборів в найближчі три-чотири місяці – при цьому висловив упевненість, що більшість сербів, мовляв, проти такого сценарію.

За словами сербського президента, попри поранення десятків людей, під час протестів вдалося обійтися без жертв. Протестувальники пошкодили майно сербських фермерів – понад 100 тракторів, які використовували правоохоронці для перекриття вулиць. За участь у заворушеннях заарештували 22 особи – їх звинуватили в злочинах проти державної власності, нападах на поліцейських та інших правопорушеннях.

"Ті, хто заявляв, що ми використовували звукову зброю — це брехня. Ми не застосовували насильство", – додав Вучич.

Також, за його словами, нібито було знешкоджено кримінальну організовану злочинну групу, яка готувала стрілянину під час протестів. У схованках ОЗГ вилучили велику кількість озброєння. Правоохоронні органи зараз ведуть розслідування, зазначив Вучич, розкритикувавши при цьому західні ЗМІ – які, мовляв, дезінформують світ про протести в Сербії.

Нагадаємо, що 15 березня десятки тисяч угорців вийшли на масштабні протести у Будапешті проти проросійської політики прем’єра Віктора Орбана. Очолює їхній опозиційний політик, голова партії "Тиса" Петер Мадяр. На тлі протестів Орбан пообіцяв ліквідувати неурядові організації та ЗМІ, які отримували фінансування від американського уряду через програми USAID.