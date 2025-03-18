Політолог, фахівець зі стратегічних комунікацій Максим Гардус пояснив причини розморожування активів західних фондів у Росії

17 березня Володимир Путін несподівано підписав указ, який дозволяє п’яти західним інвесторам продати свої заморожені в Росії цінні папери. Це рішення торкається відомих фінансових установ, таких як Franklin Templeton, PIMCO, BlackRock, Fidelity Investments, Schroders та Legal & General.

Раніше російська влада блокувала будь-які операції із цими активами в рамках санкційної політики у відповідь на арешт валютних резервів РФ за кордоном. Однак тепер продаж дозволено — за умови, що активи будуть викуплені американським хедж-фондом 683 Capital Partners.

Що відомо про фонди та їх зв’язки

Franklin Templeton — один з найбільших світових інвестиційних гравців, який раніше мав значний портфель у Росії. Після 2015 року компанія поступово виходила з російського ринку, проте деякі активи залишалися заблокованими.

BlackRock, PIMCO, Fidelity Investments — управляють трильйонними активами по всьому світу. Внески їхніх керівників у передвиборчі кампанії США часто аналізуються експертами як фактор політичного впливу на міжнародну фінансову політику.

Schroders та Legal & General — британські інвестиційні компанії, які також мали присутність у Росії. Відомо, що Schroders історично уникав ризикових ринків, але через санкції активи все ж залишилися замороженими.

Цікаво, що фонд, якому дозволено викуп цих активів, — 683 Capital Partners — це малопублічний хедж-фонд, заснований у США. Його модель роботи з високоризиковими активами та закритість викликають питання про те, хто і з якою метою виступає кінцевим бенефіціаром цієї угоди.

Що кажуть аналітики

Фахівці з міжнародних фінансів розглядають рішення Путіна як спробу створити прецедент для розблокування частини активів між Заходом та Росією.

Це відкриває шлях для подальших переговорів про обмін заморожених російських активів на Заході на інвестиції іноземців у Росії.

Крок може сигналізувати про можливе потепління відносин у фінансовій сфері, що дозволить частково відновити взаємодію між російською та міжнародною фінансовою системою.

Чи є це частиною більшого процесу

Рішення Путіна збіглося у часі з наближенням телефонної розмови між ним та Дональдом Трампом, яка, за попередніми даними, має торкнутися питань припинення вогню в Україні.

Ці події можуть вказувати на новий вектор взаємодії між Росією та західними фінансовими структурами та адміністрацією Трампа. Чи означає це спробу налагодити нові канали для фінансової комунікації та пошук компромісів у санкційній політиці? Це питання залишається відкритим.

Що далі

Рішення про часткове розморожування активів поки не означає кардинального розвороту у санкційній політиці, але воно створює прецедент.

Якщо ця схема виявиться ефективною для обох сторін, можна очікувати нових кроків у напрямку обміну заморожених активів.

Однак залишається питання, чи буде цей механізм використаний лише в інтересах обраних фінансових структур, чи він стане інструментом для ширшого перегляду санкційної політики.

Джерело: допис Максима Гардуса у Facebook