Україна може отримати величезні гроші від продажу "Челсі" Абрамовичем: названо суму

Ці активи на даний момент перебувають у "замороженому" стані

Великобританія може передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів Україні, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем. Кошти лежать на банківському рахунку спеціального трасту, проте переговори про те, як саме ці гроші мають бути використані, затягуються.

Про це заявив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє "Укрінформ". За його словами, ця величезна сума демонструє те, що наближені до Путіна російські олігархи досі продовжують збагачуватися на війні.

"Я думаю, що дійсно можуть бути певні позитивні рухи щодо передачі Україні цих заморожених на даний момент коштів Романа Абрамовича", — зазначив Власюк.

За інформацією The Guardian, судовий процес може стати єдиним виходом із глухого кута, що склався в переговорному процесі. Річ у тім, що сторони не можуть домовитися, як слід витратити гроші.

Британці хочуть віддати всі гроші на гуманітарні потреби України, а от представники Абрамовича наполягають на розподілі коштів між постраждалими українцями та росіянами.

"Наближені до Володимира Путіна російські олігархи за роки війни збагачуються… Їх допускають до величезних дотацій із бюджету на оборону, і вони на цьому заробляють. Це означає, що в інших галузях економіки проблеми лише посилюються", — наголосив Власюк.

Нагадаємо, росіянин Роман Абрамович продав лондонську команду "Челсі" за 2,5 млрд. фунтів стерлінгів під тиском уряду Великобританії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Абрамович обіцяв пожертвувати гроші постраждалим від війни в Україні, проте досі цього не зробив. Тепер британська влада хоче судитися з олігархом, передає The Guardian.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Абрамович нібито міг створити фіктивний бізнес з оренди суперяхт, якими користувався сам, і так зекономив на їхньому обслуговуванні та заправці. До речі, олігарх після введення санкцій у 2022 році знайшов притулок у Туреччині.