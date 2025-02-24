Заморожені активи Росії і не тільки. Партнери України оголосили про нові пакети допомоги

Є інформація, що ЄС обговорює додатковий пакет підтримки України в 30 млрд

У понеділок, 24 лютого, на треті роковини російського повномасштабного вторгнення України низка країн-партнерок оголосила про нові пакети допомоги. В один з них навіть увійшли заморожені активи РФ.

Про це повідомили на саміті "Підтримуй Україну" в Києві, де зібралися лідери ЄС, НАТО та союзники України. Зазначається, що у пакети увійшла не тільки фінансова підтримка, а й військова.

Що пообіцяли партнери Україні:

Канада надасть 25 БМП LAV III, 4 тренажери для F-16, боєприпаси та $5 млрд заморожених активів РФ;

надасть 25 БМП LAV III, 4 тренажери для F-16, боєприпаси та $5 млрд заморожених активів РФ; Велика Британія виділить $5,6 млрд Україні на військову допомогу;

виділить $5,6 млрд Україні на військову допомогу; Норвегія надасть у 2025 році підтримку в 3,5 млрд євро;

надасть у 2025 році підтримку в 3,5 млрд євро; Швеція надасть Україні системи ППО, зокрема Robot 70 та Tridon Mk2, на суму близько $113 млн;

надасть Україні системи ППО, зокрема Robot 70 та Tridon Mk2, на суму близько $113 млн; Іспанія — військова допомога в €1 мільярд;

— військова допомога в €1 мільярд; Фінляндія надасть Україні €4,5 млн на підтримку відновлення інфраструктури, державних послуг та євроінтеграції.

До того на саміті стало відомо, що Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій щодо Росії, які стосуються 70 осіб та 79 організацій. До санкцій також долучилась і Нова Зеландія.

Водночас, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк каже, що ЄС обговорює пакет підтримки України, який може становити до 30 млрд євро.

Йдеться про додатковий пакета військової допомоги Україні. Проте наразі немає остаточної угоди щодо точної суми, однак, як зазначив журналіст, сума може досягти 30 мільярдів євро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЄС посилив санкції проти Росії на треті роковини війни.