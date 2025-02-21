Росія готова уступити Україні $300 мільярдів - але є умова

На що Росія готова витратити свої заморожені активи?

У Москві триває обговорення можливого використання заморожених російських суверенних активів на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України. Росія готова частково поступитися цими активами в рамках мирної угоди, але наполягає на тому, щоб частина грошей була витрачена на території, контрольовані силами Москви.

Як повідомляє видання Reuters, 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися перші особисті переговори між Росією та США щодо припинення війни в Україні. Учасниками зустрічі були представники від США та від Росії, які висловили надію на подальшу зустріч.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, суверенні активи на суму 300-350 мільярдів доларів були заморожені. Ідея використання заморожених резервів для відновлення України знаходиться на ранній стадії обговорення, і ще зарано говорити про конкретні домовленості.

Джерела поговорили з Reuters на умовах анонімності через делікатність обговорень і тому, що обговорення є лише попередніми. У Кремлі від коментарів відмовилися.

Росія може запропонувати використати значну частину заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди. Однак Москва буде наполягати на тому, щоб частина грошей була спрямована тільки на контрольовані Росією території на сході України.

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