Трагедія з українською моделлю у Дубаї. У справі з'явилися несподівані свідки із важливою інформацією

Що сталося з Марією Ковальчук, намагаються дізнатись правоохоронці

Травмування української моделі Марії Ковальчук у Дубаї може бути самогубством. Поліція розглядає кілька версій подій, серед яких падіння з великої висоти та можлива спроба суїциду.

Втім, саме остання вважається найбільш правдивою. Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ SHOT, якому раніше давала коментарі мати моделі.

Дівчина зникла на початку березня під час перебування в Дубаї. За інформацією правоохоронців, 20-річна модель могла потрапити в біду ситуацію після вечірки з двома невідомими чоловіками. Проте цю версію начебто відкидають.

Марія Ковальчук

Свідки стверджують, що напередодні зникнення Марія була в емоційно нестабільному стані: плакала, здавалася розгубленою і начебто навіть "істерила". Перебувала вона неподалік закритого будівельного майданчика. Згодом дівчина зникла, і її не могли знайти вісім днів.

Внаслідок отриманих травм Ковальчук зазнала множинних переломів рук, ніг та хребта. Її тіло було настільки понівечене, що особу постраждалої встановили за допомогою татуювань. Зараз дівчина перебуває в реанімації, вона у комі.

Марія Ковальчук

Марія Ковальчук

Марія Ковальчук

Нагадаємо, що Марія прибула до Дубаю 15 лютого. Вона працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", присвяченій російському політологу та соціологу Борису Кагарлицькому, якого засудили на 5 років за "виправдання тероризму". Поліція продовжує розслідування обставин інциденту.