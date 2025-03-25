Уиткофф мог показать Путину сообщение из тайного чата Трампа и его ближайшего окружения

Скандал становится еще больше

Скандал с секретными планами США по войне в Йемене обрастает новыми подробностями. Оказалось, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф был добавлен в сверхсекретный чат Signal именно в тот день, когда посещал Москву.

Анализ хронологии событий показывает, что Уиткофф покинул российскую столицу на следующий день после создания чата. Об этом в своих соцсетях написала старшая научная сотрудница Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман.

Лаутман рассказала, что Уиткофф находился в Москве 13 марта – в день, когда его добавили в групповой чат в мессенджере Signal. В этом чате обсуждались планы военной операции США против хуситов в Йемене. По словам Лаутман, посланник Трампа уехал из Москвы утром 14 марта, уже после того, как его добавили в секретную группу.

Британское издание Sky News также подтвердило эту информацию. Журналисты отмечают, что в тот же день, когда Уиткофф был в Кремле, в секретный чат ошибочно добавили журналиста. Именно это привело к утечке тайных данных об операции.

"Сверхсекретная военная операция была сведена к групповому чату с кучей эмодзи — и это поставило под угрозу жизнь американцев… А президент США Дональд Трамп говорит, что вообще ничего об этом не знал. Если это правда, то скандал становится еще больше", — пишет корреспондент Sky News в США Джеймс Мэтьюз.

По данным журналистов, после бомбардировки позиций хуситов Уиткофф направил в чат пять эмодзи, среди которых были два американских флага. То, что специальный посланник США находился в Москве именно тогда, когда был создан секретный чат, вызывает еще больше вопросов к администрации Трампа, пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что администрация Трампа случайно слила секретную информацию журналисту. Мы уже сообщали, как именно это произошло.