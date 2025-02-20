Біля берегів Одеси зникло іноземне судно. Воно понад добу не виходить на зв'язок (фото)

Судно йшло з Туреччини до Румунії

Загадковий корабель біля берегів Одеси, який там засікли днями, вже довгий час не передає свого сигналу. Корабель "зник" уже багато годин тому.

Про це свідчать дані із сайтів VesselFinder, а також MarineTraffic. Йдеться про судно HASAN під прапором Сьєрра-Леоне. Воно йшло з Туреччини до Румунії і мало зайти туди 11 лютого, проте потім корабель нібито почав рухатися у бік Одеси.

Що зараз із кораблем — залишається загадкою. Його подальший шлях невідомий, але найцікавіше він перестав передавати свої дані. За інформацією VesselFinder, HASAN досі може бути біля Одеси.

Примітно, що поки невідомо заходив він у порт Румунії. Річ у тому, що, за даними радарів, HASAN справді знаходився біля румунського порту Суліна (при цьому у графі "останній порт" вказано Стамбул), проте 18 лютого він нібито розвернувся і почав пливти у бік Одеси. Одразу після цього його передавач став "барахлити".

Точні дані корабель передав день тому вже біля Одеси. Однак це було останньою його передачею сигналу, що відображається на радарі. Вона була зроблена в ніч на 19 лютого. Це, до речі, довше, ніж у всіх кораблів в окрузі, тому ця інформація відображається червоним кольором.

Що це може бути?

Під час війни росіяни активно використовують засоби РЕБ, що може впливати на трекінг-сервіси для суден та літаків. Але зараз два відомі трекінг-сервіси показують розташування цього судна саме у водах України.

Інші можливі причини: судно не обладнане транспондером AIS, транспондер несправний або транспондер працює неправильно. Потужність передачі транспондера AIS судна недостатня для прийому сигналів наземною станцією. Це залежить від типу транспондера, типу та висоти антени, а також якості кабелю.

Раніше "Телеграф" писав, що над закритим повітряним простором України продовжують фіксувати загадкові літаки.