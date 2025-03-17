Поховали за традиціями ісламу, а на місці розстрілу є меморіал: як виглядає могила Аміни Окуєвої

Відома військовослужбовиця спочиває поряд зі своїм командиром

Сім років тому, 30 жовтня 2017 року було вбито українську активістку, учасницю Євромайдану, лікаря та лейтенанта ЗСУ Аміну Окуєву. Вона була дружиною командира батальйону імені Дудаєва Адама Осмаєва. Народилася в Одесі та боролася за незалежність України та Ічкерії.

У жовтні 2017 року на залізничному переїзді біля смт Глеваха на Київщині невідомий обстріляв автомобіль, в якому перебувало подружжя. Внаслідок нападу Окуєва загинула, а Осмаєва було поранено. Нападнику вдалося втекти.

У грудні 2023 року Угорщина відмовилася екстрадувати росіянина Ігоря Редькіна, підозрюваного у вбивстві активістки. Він порушив умови домашнього арешту та втік з України у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Замовник убивства залишається невідомим.

Де похована Окуєва і як виглядає могила

Похорон військової пройшов 1 листопада 2017 року відповідно до мусульманських релігійних традицій: були тільки чоловіки та мама Аміни Ірина Камінська. Окуєву поховали поряд з ічкерійським генералом Ісою Мунаєвим, першим командиром батальйону імені Джохара Дудаєва, в якому служила Аміна. Він загинув 2015 року під мінометним обстрілом бойовиків "ДНР".

Попрощатися із загиблою зібралося близько ста рідних, друзів та соратників. Під час похорону чергували поліцейські, озброєні бійці та фахівці-вибухотехніки, повідомляли tsn. Запобіжні заходи були через ризик теракту.

Похорон Аміни Окуєвої Похорон Аміни Окуєвої

"Поховали не в Києві. Жодного таємного молебню в мечеті Ісламського культурного центру Києва не відбувалося", — написав тоді у Фейсбуці лідер духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов. Пізніше стало відомо, що військову поховали у Дніпрі на Краснопільському цвинтарі, який місцеві називають мусульманським.

Фото: Саїд Ісмагілов

У першу річницю від дня трагічної загибелі військової її чоловік Адам виклав фото із могилою дружини. Там стояв камінь з ім’ям Аміни українською мовою.

Меморіал на місці розстрілу Окуєвої

3 грудня 2020 року на місці вбивства Аміни у Глевасі відкрили меморіал на згадку про загиблу — пам’ятник у вигляді скелі. На сайті МВС України повідомили, що його було відлито з бетону, щоб захистити меморіал від вандалів.

На відкритті були присутні мати загиблої Ірина Камінська, тодішні заступник голови МВС Антон Геращенко та радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Мама Аміни Окуєвої – Ірина Камінська. Фото: МВС

На пам’ятнику є цитата з Корану: "Не вважайте мертвими тих, які були вбиті на шляху Аллаха".

Меморіал на згадку про Окуєву. Фото: МВС

Нещодавно ми писали про вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула. "Телеграф" розповідав, що відомо про його дружину Жанну Вознюк, яка народила йому первістка.