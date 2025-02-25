Порушить вікові традиції: папа Франциск вибрав місце свого поховання і це не Ватикан

Торік тато Франциск схвалив собі похорон

У Ватикані розпочали підготовку до можливого похорону папи Франциска, який зараз перебуває в лікарню у тяжкому стані. За непідтвердженими даними, жити понтифіку залишилося лічені години. Але свій похорон він схвалив заздалегідь і вирішив порушити вікові традиції.

"Телеграф" вирішив дізнатися, де папа Франциск побажав бути похований. Він давно дав розпорядження щодо свого похорону і захотів, щоб вони були спрощеними, без деяких таємничих обрядів та ритуалів.

Де після смерті поховають папу Франциска

88-річний папа Франциск зараз перебуває у лікарні Джемеллі, куди потрапив із двосторонньою пневмонією. Ще минулого року понтифік наголошував, що підготовку до свого відходу потрібно готувати заздалегідь.

Папа Франциск у тяжкому стані, Фото: Getty Images

Папа Франциск віддав розпорядження, в якому захотів спрощений похорон, тим самим плануючи порушити кілька вікових традицій. Насамперед понтифік вирішив, що не буде спочивати разом зі своїми попередниками у соборі Святого Петра.

Собор Святого Петра, де традиційно ховають пап

Хоча традиційно пап ховають у Ватиканських гротах. Там зараз спочиває майже 100 пап, у тому числі й Бенедикт XVI, попередник Франциска, який помер у 2022 році.

Але Франциск місцем свого останнього упокою обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре у Римі. Ця базиліка одна з його найулюбленіших, саме там зберігається ікона Діви Марії, яка захищає місто.

Папа Франциск захотів бути похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре

Схоже, папа Франциск може стати першим папою за останній час, який буде похований за межами Ватикану. У цій базиліці вже проходили похорони п’ятьох пап раніше, а саме: Пія V (1572), Сікста V (1590), Климента XIII (1605), Павла V (1621) і Климента IX (1669).

У базиліці Санта-Марія-Маджоре спочивають п’ять понтифіків

Ще 9 пап були поховані поза Ватиканом, але в інших базиліках та церквах. Останнім понтифіком, який своїм місцем поховання обрав не Ватиканські гроти, був Лев XIII (1903 рік). Після нього пап ховали у традиційному місці та не відходили від такого звичаю.

Але це не єдина традиція, яку має намір порушити папа Франциск. Згідно з обрядом, після смерті пап ховають у трьох трунах, вкладених одна в одну: першу роблять із кипариса, другу — із цинку, а третю — із в’яза. Але Франциск побажав бути похований в одній труні, зробленій з дерева та цинку. Ймовірно, туди покладуть і його рогіто — документ із 1000 слів, які розповідають про його життя та правління.

Папа Франциск захотів бути похований в одній труні, Фото: Getty Images

Раніше папа Франциск заявляв, що його похорон стане репетицією Нової церемонії. Понтифік працював над тим, щоб похоронні церемонії пап стали спрощеними.

"Телеграф" писав раніше, хто може стати новим Папою Римським? На кандидатів уже роблять ставки.