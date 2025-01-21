Офіційно: Трамп представив список членів своєї нової адміністрації, хто туди потрапив

У списку не згадуються призначення, які не повинні погоджуватися Сенатом США

Президент США Дональд Трамп після завершення інавгураційних заходів офіційно представив список кандидатур, яких він номінував на ключові посади у своїй адміністрації. У списку є кандидатури в тому числі на посади керівників міністерства оборони, розвідки та Державного департаменту, проте кандидатури повинен затвердити Сенат США.

Список опублікували на сайті Білого дому. Хто став номінантами на ключові посади в адміністрації нового президента:

Скотт Бессент – міністр фінансів США.

– міністр фінансів США. Памела Бонді – генеральний прокурор США, замість скандального Метта Гетца.

– генеральний прокурор США, замість скандального Метта Гетца. Дуглас Бургум – міністр внутрішніх справ США.

– міністр внутрішніх справ США. Лорі Чавес-ДеРемер – міністр праці США.

– міністр праці США. Дуглас Коллінз – міністр у справах ветеранів.

– міністр у справах ветеранів. Шон Даффі – міністр транспорту.

– міністр транспорту. Пітер Хегсет – міністр оборони США.

– міністр оборони США. Роберт Ф. Кеннеді-молодший – міністр охорони здоров’я та соціальних служб.

– міністр охорони здоров’я та соціальних служб. Говард Латнік – міністр торгівлі.

– міністр торгівлі. Лінда МакМагон – міністр освіти.

– міністр освіти. Крісті Ноем – міністр внутрішньої безпеки.

– міністр внутрішньої безпеки. Брук Роллінс – міністр сільського господарства.

– міністр сільського господарства. Марко Рубіо – Державний секретар (міністр іноземних справ).

– Державний секретар (міністр іноземних справ). Ерік Тернер – міністр житлового будівництва та міського розвитку.

– міністр житлового будівництва та міського розвитку. Крістофер Райт – міністр енергетики.

– міністр енергетики. Тулсі Габбард – директор Національної розвідки.

– директор Національної розвідки. Джеймісон Грір – торговий представник США з рангом надзвичайного і повноважного посла.

– торговий представник США з рангом надзвичайного і повноважного посла. Келлі Леффлер – адміністратор управління малого бізнесу.

– адміністратор управління малого бізнесу. Джон Реткліфф – директор Центрального розвідувального управління.

– директор Центрального розвідувального управління. Еліс Стефанік – представник США при Організації Об’єднаних Націй з рангом і статусом надзвичайного і повноважного посла, а також представник США в Раді Безпеки ООН, яка підозрюється у наявності антиукраїнської позиції.

– представник США при Організації Об’єднаних Націй з рангом і статусом надзвичайного і повноважного посла, а також представник США в Раді Безпеки ООН, яка підозрюється у наявності антиукраїнської позиції. Рассел Воут – директор Адміністративно-бюджетного управління.

– директор Адміністративно-бюджетного управління. Лі Зелдін – адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища.

У списку не згадуються призначення, які не повинні погоджуватися Сенатом США: це Сьюзен Вайлз, керівник Апарату Білого дому, спецпредставник з питань війни України та Росії Кіт Келлог, очільники нового так званого "Департаменту ефективності" Ілон Маск та путініст Вівек Рамасвамі, та низка інших. Окрім того, низка кандидатур на призначення все ще вважається дуже спірною, наприклад, поширювачка російської пропаганди Тулсі Габбард, а також скандально відомий своїми витівками Роберт Кеннеді-молодший.

Річ у тім, що номінація від Трампа – це тільки половина справи. Відповідно до положень Конституції США, кандидатури на ключові посади в уряді мають бути затверджені Сенатом. При цьому кожен кандидат проходить слухання у відповідному комітеті Сенату: сенатори оцінюють насамперед його професійну компетенцію, етику та політичну позицію. У випадку, якщо все добре, комітет може дати рекомендацію на затвердження, однак навіть це не кінець, оскільки Сенат голосує за кожну кандидатуру окремо. Тому навіть за наявності у республіканців більшості в Сенаті далеко не факт, що деякі запропоновані Трампом кандидатури пройдуть навіть етап комітету, не кажучи вже про голосування.

Зазначимо, на інавгурації президента США Дональда Трампа було щонайменше дві відомі українки, які отримали місця у ротонді Капітолія. Однією з них була Олександра Ніколаєнко, Міс Україна 2001, яка прибула на інавгурацію разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном. Інша – Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах.