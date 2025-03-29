Одіозну антиукраїнську конгресвумен Спартц освистали на зустрічі з виборцями: нажаль, не через Україну

Присутні на зустрічі зі Спартц освистали її після того, як вона відмовилася вимагати відставки фігурантів скандалу з чатом у Signal

Конгресвумен від Республіканської партії США Вікторію Спартц, яка родом з України, але просуває антиукраїнську повістку, освистали під час зустрічі з виборцями у мерії міста Вестфілд, штат Індіана. Це сталося після того, як Спартц відповіла на запитання щодо скандалу з секретним чатом у месенджері Signal, а відповідь не влаштувала присутніх.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що під час зустрічі у мерії Вестфілда одна з присутніх, яка представилася, як Стефані, запитала Спартц, чи буде конгресвумен вимагати негайної відставки головних фігурантів скандалу – міністра оборони Піта Хегсета та радника з національної безпеки Майка Волца – а також інших політиків, які "засвітилися" в чаті.

Коли Спартц відповіла "Ні", натовп моментально вибухнув гнівом. Зокрема, конгресвумен освистали та осипали викриками "Booo", аналог українського "Фу". Зрештою Спартц була змушена визнати, що "це не дуже хороша ситуація" – але водночас заявила, що в уряду, мовляв, "немає інструментів" для конфіденційних обговорень окрім Signal.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про скандал, пов'язаний із секретним чатом американських топових посадовців у Signal. Одним із головних фігурантів скандалу став радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц. Хоча Волтц взяв на себе повну відповідальність за інцидент та заявив, що він "припустився помилки", в оточенні Трампа вважають, що довіра до нього серйозно підірвана.

Ще цікавіше, що великий поціновувач російської пропаганди, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф був доданий до надсекретного чату Signal саме в той день, коли відвідував Москву. За даними журналістів, після бомбардування позицій хуситів Віткофф надіслав у чат п'ять емодзі, серед яких були два американські прапори. А ще він міг показати повідомлення у чаті мешканцю Кремля Володимиру Путіну.

До речі, пропонуємо читачам відповісти на сторінці "Телеграфу" у Facebook, чи слідкують вони за скандалом навколо зливу секретної інформації чиновниками США.