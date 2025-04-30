Зіграли весілля під землею за 36 годин до суїциду: як виглядала дружина Гітлера і що про неї відомо

Єва Браун відчайдушно любила диктатора і приїхала до нього в Берлін

Один із найжорстокіших диктаторів в історії людства Адольф Гітлер, у якого, ймовірно, був син та онук, за 36 годин до свого самогубства зіграв весілля. Його обраницею стала Єва Браун, молодша за Гітлера на 23 роки, яка чекала на момент їхнього одруження близько 16 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала Єва Браун і чим займалася. Ми дізналися деякі деталі їхнього знайомства з Гітлером, який став причиною її смерті.

Єва Браун — як виглядала дружина Гітлера і що про неї відомо

Єва Браун народилася 1912 року в сім’ї шкільного вчителя та кравчині. У неї було дві сестри й батько виховував своїх дочок у суворості. У їхньому житті не було розваг, лише уроки та церква. Але при цьому Єва, яка виросла в такому монастирському вихованні, підросла і стала "вірною супутницею диявола".

Єва Браун, Фото: Getty Images

Браун дуже захоплювалася фотографіями, тому після закінчення інституту вона пішла вчитися та працювати до мюнхенського фотографа Генріха Гофмана. Він мав у місті своє ательє, де й відбулася перша зустріч Єви з німецьким диктатором Адольфом Гітлером.

На той момент дівчині було 17 років, і вона не цікавилася політикою, тому не знала, хто такий Гітлер. Щобільше, його представили як "пан Вульф". Між ними з першої зустрічі пробігла іскра, а коли Гітлер почав приділяти їй знаки уваги, Єва відчайдушно закохалася в нього.

Єва Браун та Адольф Гітлер, Фото: Getty Images

Однак диктатор приховував стосунки з Євою Браун і не збирався заводити з нею сім’ю, оскільки вважав, що це негативно вплине на його імідж "батька нації". Гітлер заявляв, що "його наречена — це Німеччина".

Протягом багатьох років Єва була змушена заходити до квартири коханого через чорний хід і ховатися у сусідній кімнаті, коли до нього приходили важливі гості. І коли ховати її стало складніше, Гітлер став називати її "особистою секретаркою".

Як виглядала дружина Гітлера, Фото: Getty Images

Але, попри таке шалене кохання з боку Єви, Адольф Гітлер був захоплений іншими жінками. Через постійні зради Єва божеволіла і двічі намагалася покінчити життя самогубством, але її вдавалося врятувати. І Гітлер знову і знову повертався до неї.

Єва Браун була молодшою за Гітлера на 23 роки, Фото: Getty Images

Весілля Гітлера та Єви Браун

Адольф Гітлер розумів, що його кінець близький, оскільки Радянська армія була на підступах до Німеччини. Але Єва не стала тікати, не послухавшись диктатора, вона примчала з Бергхофа в палаючий Берлін, щоб довести свою любов і відданість.

Гітлер був вражений її вчинком і вирішив узаконити з нею стосунки. На цей момент Єва чекала 16 років. Весілля вони зіграли близько півночі у берлінському бункері 29 квітня 1945 року. Церемонія тривала близько 10 хвилин, Єва одягла довгу сукню з чорного шовку і була дуже щаслива, навіть усвідомлюючи, що вони незабаром помруть.

Єва Браун відчайдушно любила Гітлера, Фото: Getty Images

Після одруження молодята влаштували невеликий бенкет з шампанським, чаєм та бутербродами. Але законним чоловіком Гітлер для Єви став лише на 36 годин, оскільки вже 30 квітня вони вчинили суїцид.

Німецький диктатор вистрілив собі в голову, а Єва прийняла капсулу з ціанистим калієм. Обидва їхні трупи винесли через запасний вхід бункера до парку, де облили бензином та спалили. Пізніше радянські солдати виявили останки, але одразу встановити особу було неможливо.

Єва Браун та Адольф Гітлер вчинили суїцид, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила диктатора Сталіна і чому його винесли з Мавзолею. Його могила є одним із найзнаковіших місць у Москві.