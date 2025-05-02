Удар з двох боків: в ЄС підтвердили, що Росія може отримати нові санкції не тільки від США

В ЄС вважають, що єдина перешкода для досягнення миру в Україні – це Путін

Європейський Союз веде підготовку нового, вже 17-го санкційного пакета проти Росії. Але цей пакет спершу буде узгоджено зі Сполученими Штатами та ухвалено у тому випадку, якщо Москва відмовиться від припинення вогню в Україні.

Про це розповів міністр іноземних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Le Figaro. Він зазначив, що мав розмову з приводу нових санкцій з ініціатором законопроєкту про 500% мита проти покупців російських енергоресурсів, сенатором Ліндсі Гремом.

"Ми, європейці, підтримаємо цю ініціативу США 17-м пакетом санкцій… Я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити не лише зміст, а й графік введення обох пакетів санкцій", – запевнив Барро.

За його словами, єдина перешкода для досягнення миру в Україні – це російський правитель Володимир Путін. Київ при цьому виконав свою частину зобов'язань та продемонстрував, що зацікавлений у мирі. В цьому випадку між США та Євросоюзом існує своєрідний "збіг цілей", що Барро підтвердив державному секретарю США Марко Рубіо під час розмови.

"Ми мали щиру розмову, яка дала змогу нам тісно скоординуватися та підтвердити спільність цілей у регіональних та міжнародних кризах, адже ми хочемо діяти разом", – зазначив французький міністр.

Нагадаємо, що в Сенаті США було представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Співавтори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, під документом поставили підписи ще 50 сенаторів – по 25 від обох партій, Республіканської та Демократичної. Мита у розмірі 500% на всі товари загрожуватимуть тим державам, які купують російські нафту, газ, уран та вугілля – в першу чергу, це Китай (нафта та вугілля), Індія (нафта) та Європейський Союз (скраплений природний газ).

Державний департамент США підтвердив, що Трамп не планує скасовувати санкції, які було впроваджено проти Кремля. Також Білий дім залишається готовим впровадити більш жорсткі санкції проти Росії, якщо російський правитель Володимир Путін не захоче домовлятися про мир.

Тим часом за даними західної розвідки Путін, ймовірно, змінив свої цілі у війні проти України. Замість довгострокового наступу на українські території він, схоже, планує зміцнити контроль над тимчасово окупованими територіями України та врятувати російську економіку, яка переживає труднощі через санкції, намагаючись не викликати гнів президента США Дональда Трампа.