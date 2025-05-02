Путін демонструє прагнення до миру? В чому причини такого розвороту та чи вірять в це у Трампа

Високопосадовці у Вашингтоні залишаються налаштованими скептично, оскільки Путін – відомий брехун

Російський правитель Володимир Путін, ймовірно, змінив свої цілі у війні проти України. Замість довгострокового наступу на українські території він, схоже, планує зміцнити контроль над тимчасово окупованими територіями України та врятувати російську економіку, яка переживає труднощі через санкції, намагаючись не викликати гнів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN із посиланням на низку джерел серед американських та західних чиновників, які ознайомилися з останніми даними розвідки. Це відображає еволюцію оцінок, оскільки згідно із попередніми даними, Путін вважав, що війна вигідна Росії та що він має достатній наступальний імпульс, технічні, людські та фінансові ресурси, щоб спробувати окупувати всю Україну.

Два джерела серед чиновників США сказали, що на думку Путіна могла вплинути позиція Трампа та американських перемовників. Проте високопосадовці у Вашингтоні залишаються налаштованими скептично, оскільки Путін відомий брехун: він неодноразово заявляв, що нібито зацікавлений в укладенні мирної угоди, проте його дії свідчать про протилежне. Окрім попри те, що поточні пропозиції США є "надзвичайно щедрими", оскільки віддають росіянам частину окупованої території України, Путін може відновити війну, щоб захопити більшу частину України у довгостроковій перспективі.

"Я думаю, що він, можливо, думає – я не хочу сказати, думає в менших масштабах – але думає про те, якою є розумна короткострокова мета", – сказав виданню один із західних чиновників.

При цьому російська економінка і так перебуває в скрутному становищі, а тиск, який чинить адміністрація Трампа, погрожує новими санкціями та економічними проблемами. Водночас у разі припинення війни США заявили, що готові інвестувати у Росію – що насправді є дуже сумнівною пропозицією.

"Все це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а справді відчути, що досяг чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, відновити боротьбу пізніше", – додав співрозмовник.

Путін неодноразово повертався до заяв про нібито "історичне походження" російського народу та публічно озвучував свою довгострокову мету захопити більше територій України. Максимум, на що здатна Москва – "підіграти" США та обмежити цілі, щоб покращити відносини із Вашингтоном, але явно не відмовитися від довгострокового прагнення окупувати Україну.

"Кремль вважає, що його дії відвернуть увагу після тактичної паузи, і що потім вони зможуть використовувати поєднання військових, економічних, інформаційних та політичних інструментів для досягнення повних цілей Путіна в Україні та за її межами", – зазначив європейський чиновник.

Тим часом у Трампа взяли ще 100 днів для зближення позицій України та Росії. Раніше "Телеграф" також писав, що Кремль раптово заговорив про переговори з Україною замість США. Український політолог та громадський діяч розповів, що трапилось.

Зазначимо, на Заході вважають, що Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938". Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна. Кремлю цей план подобається – російський міністр закордонних справ Лавров аж розсипався у похвалі Трампу.

Сам Трамп робить заяви про те, що він "дуже оптимістично налаштований" щодо того, що Україна та Росія укладуть мирну угоду найближчими днями. Проте його оптимізм недоречний: все, що робить Трамп – намагається тиснути на Україну, тоді як проти Росії президент США нічого не робить, а російський правитель Володимир Путін демонструє, що він не бажає миру.