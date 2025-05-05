Відмовляла його балотуватися у президенти: як виглядала мати Віктора Ющенка та що про неї відомо

Мати політика не виходила на публіку

Віктор Ющенко — відомий політик і третій президент України, якого під час виборів у 2004 році отруїли сильною речовиною. Дружина політика часто з'являлась на публіці, коли була першою леді. А от про батьків Ющенка, зокрема матір, майже нічого не відомо.

"Телеграф" розкаже, що відомо про матір третього президента України.

Мати Віктора Ющенка

Варвара Ющенко народилась у 1918 році у селі Хоружівка, що на Сумщині. Жінка все життя працювала вчителькою математики у рідному селі. Мала хорошу репутацію серед односельчан.

Варвара виховувала двох синів — Віктора та Петра, які стали відомими політиками. Також у неї з'явилось семеро онуків і щонайменше п'ятеро правнуків. Її гаслом у житті було: "Навчився ходити — починай працювати".

Ющенко періодично відвідував матір у Хоружівці. Коли він приїжджав з робочими візитами на Сумщині, то міг сказати своїм колегам: "Поїхали до мами на капусняк!". Варвара дуже раділа таким приїздам і проявляла себе як людина з хорошим почуттям гумору, сильною енергетикою та мудрістю.

Ющенко разом з матір'ю, скриншот з відео "UA.Суми"

У 2004 році стан мами Ющенка погіршився. Жінка переймалась, що проти її сина почали використовувати брудні політичні технології, розроблені Кремлем. Варвара навіть відмовляла Ющенка від балотування у президенти. Особливо негативно вплинуло на стан здоров'я жінки отруєння її сина у вересні 2004 року.

Так Віктор забрав матір до Києва на лікування. Варвара опиралась такому рішенню, адже не хотіла залишати своє господарство. Їй подобалось доглядати за тваринами та працювати на землі. Сини навіть жартували, що мамі кози рідніші за них.

Ющенко з матір'ю у рідній хаті, фото УНІАН

В останні роки життя Варвара казала, що зробила у житті все, що планувала: "Я все встигла в житті зробити". Також вона казала, що підтримуватиме сина на посаді президента: "Головне для мене тепер — підтримати Вітю і не нашкодити йому".

Варвара Ющенко померла у січні 2005 року. Це сталося за тиждень після того, як її син став президентом України. Жінці було 87 років. Варвару відспівували у Володимирському Соборі в Києві. Після цього жінку відвезли у рідну Хоружівку, де з нею попрощалися у церкві Андрія Первозванного.

Варвара Ющенко померла у 87 років, фото з мережі

Тоді у село з'їхалось чимало колег Ющенка. Місцеві ділилися, що ще не бачили таких іномарок у Хоружівці. Політики також залишилися на поминки. "Нехай спочатку вони пом’януть, адже на них чекають серйозні державні справи", — казали односельці Варвари.

Хата Варвари Ющенко, скриншот з відео "UA.Суми"

Матір Ющенко поховали на сільському цвинтарі у Хоружівці, біля її чоловіка, Андрія Андрійовича Ющенка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається з колишньою дачею Віктора Ющенка у Карпатах. Її оформляли у гуцульському стилі.