Ці шкарпетки привели лють у Росію: чеський посадовець зробив яскравий жест (фото)

Російський посадовець Андрій Клімов жорстко розкритикував інцидент

Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України, Томаш Копечний, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Чехії. На зустріч він прийшов у шкарпетках, на яких був зображений Кремль, охоплений вогнем.

Про це повідомив "TN.cz". У Росії вже відреагували — там назвали політика "хворим".

За словами Копечного, ці шкарпетки мають символічне значення на тлі четвертого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Шкарпетки Томаша Копечного

"Росіяни засипають українські міста ракетами і вбивають невинних людей. Їх не бентежить це видовище. Але українські шкарпетки, на яких символічно зображено, як би виглядало, якби те ж саме відбувалося в їхніх містах, їх розлютили. Я хотів би, щоб вони проявили таку ж чутливість щодо міст, де вони є причиною цього", — додав чех.

Натомість заступник голови комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Андрій Клімов емоційно відреагував на фото шкарпеток та публічно обурився. "Чому ми дивимося на цих виродків так, ніби від них залежить наше життя? Хворих людей — до психіатра", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський прикрасив свою спальню картинами, на яких зображено охоплений полум’ям Кремль, затонулий крейсер "Москва" та українських воїнів.