Укр

Эти носки привели ярость в Россию: чешский чиновник сделал яркий жест (фото)

Автор
Марта Иваненко
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Автор
Томаш Копечный
Томаш Копечный. Фото Министерство обороны Чешской Республики

Российский чиновник Андрей Климов жестко раскритиковал инцидент

Уполномоченный правительства Чехии по восстановлению Украины, Томаш Копечный, встретился с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Чехию. На встречу он пришел в носках, на которых был изображён Кремль, охваченный огнем.

Об этом сообщил "TN.cz". В России уже отреагировали — там назвали политика "больным".

По словам Копечного, эти носки имеют символическое значение на фоне четвертого года полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Носки Томаша Копечного

"Россияне засыпают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Их не смущает это зрелище. Но украинские носки, на которых символически изображено, как бы выглядело, если бы то же самое происходило в их городах, их разозлили. Я хотел бы, чтобы они проявили такую же чувствительность к городам, где они являются причиной", — добавил чех.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов эмоционально отреагировал на фото носков и публично возмутился. "Почему мы смотрим на этих ублюдков так, будто от них зависит наша жизнь? Больных людей – к психиатру", – заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский украсил свою спальню картинами, на которых изображен охваченный пламенем Кремль, затонувший крейсер "Москва" и украинских воинов.

Теги:
#Украина #Россия #Чехия #Носки #Курьез