Путін проігнорував президента Бразилії? Чим закінчився візит Лули да Сілви до Москви (оновлено)

Президент Бразилії вже залишив Росію

Бразильський президент Лула да Сілва приїжджав до Москви, але з Путіним, схоже, так і не зустрівся. Ще вранці він заявляв, що готовий переконувати російського диктатора поїхати на переговори до Стамбула.

Політик провів у російській столиці лише кілька годин і вже полетів додому. Про це пишуть російські ЗМІ.

Представники бразильського посольства нібито повідомили російським журналістам, що зустрічі двох лідерів сьогодні не було. Натомість бразильський президент поговорив з одним із високопоставлених російських чиновників. Хто саме це був — джерела не уточнюють.

UPD: Пізніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення, що Сілва все ж таки провів переговори з Путіним, але в телефонному режимі. Повідомляється, що президент Бразилії "має намір сприяти успіху прямих переговорів Росії та України 15 травня в Стамбулі", а Путін подякував Бразилії та Китаю за бажання зробити внесок "у пошук шляхів урегулювання конфлікту".

Нагадаємо, зранку Лула да Сілва казав, що готовий попросити Путіна поїхати до Стамбула на прямі переговори про мир в Україні. "Мені не складно сказати: Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул на переговори", — заявляв тоді президент Бразилії. Він був у Китаї з візитом і планував заїхати до Росії по дорозі додому.

Президент України Володимир Зеленський раніше пропонував провести особисту зустріч із Путіним у Стамбулі для обговорення питань миру. У турецькій столиці вже проходили переговори між українською та російською делегаціями в березні 2022 року. Проте глава Кремля досі не відповів на цю пропозицію української сторони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Буданов уперше сказав, чи підтримує рішення Зеленського зустрітися з Путіним. Глава держави готовий піти на цей крок, аби досягти бажаного результату.