Чому Зеленський захотів термінової зустрічі з Путіним? В ОП пояснили

Очільник нашої держави має наочно продемонструвати світу наміри Москви

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним. Метою українського лідера є позбавлення інших держав, зокрема США, ілюзій щодо Росії.

Путін не погодиться на мир без застосування примусових заходів. Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Телеграф" веде онлайн-трансляцію: "Переговори України та Росії у Стамбулі: головне до цієї години"

"Але чому Україна на сьогодні активно займається тематикою переговорів у Туреччині? Чому активно залучає до цього наших європейських партнерів, консультується на різних рівнях? Чому підтримує американські ініціативи щодо необхідності проведення переговорів? Тому що треба, щоб світ, маю на увазі перш за все американських партнерів, щоб вони остаточно позбавили себе ілюзорних надій на те, що Росія без примусу може прийняти якісь відповідальні рішення", – сказав він.

Радник очільника ОП наголосив, що Москва не збирається робити кроки, спрямовані на завершення війни, без застосування до неї заходів примусу, а Київ має показати це своїм партнерам.

"Ні, без примусу рішення прийняті не будуть (Росією — ред.). Але для того, щоб не можна було далі казати: "Давайте ще трошки поговоримо, давайте ще трошки почекаємо, давайте ще м'яко розмовляти з Росією", треба, щоб ми пройшли по всім стадіям, коли буде чітко і зрозуміло, що без примусу до миру з Росією нічого не буде", – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, у четвер, 15 травня, у Туреччині мають пройти прямі переговори України та Росії, ба більше очікується, що до них долучиться особисто президент Володимир Зеленський, а от присутність російського лідера Володимира Путіна під великим питанням. "Телеграф" розбирався, чого ж чекати від цих перемовин.