Путин проигнорировал президента Бразилии? Чем закончился визит Лулы да Силвы в Москву?

Президент Бразилии уже покинул Россию

Бразильский президент Лула да Силва приезжал в Москву, но с Путиным, похоже, так и не встретился. Еще утром он заявлял, что готов убеждать российского диктатора поехать на переговоры в Стамбул.

Политик провел в российской столице всего несколько часов и уже улетел домой. Об этом пишут российские СМИ.

Представители бразильского посольства будто бы сообщили российским журналистам, что встречи двух лидеров сегодня не было. Бразильский президент поговорил с одним из высокопоставленных российских чиновников. Кто именно это был – источники не уточняют.

Напомним, утром Лула да Силва говорил, что готов попросить Путина поехать в Стамбул на прямые переговоры о мире в Украине. "Мне не сложно сказать: Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул на переговоры", — заявлял тогда президент Бразилии. Он был в Китае с визитом и планировал заехать в Россию по дороге домой.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал провести личную встречу с Путиным в Стамбуле для обсуждения мировых вопросов. В турецкой столице уже проходили переговоры между украинской и российской делегациями в марте 2022 года. Однако глава Кремля до сих пор не ответил на это предложение украинской стороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Буданов впервые сказал, поддерживает ли решение Зеленского встретиться с Путиным. Глава государства готов пойти на этот шаг, чтобы добиться желаемого результата.