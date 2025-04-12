Україна значно збільшила виробництво крилатих ракет та безпілотників: в Мінстратегпромі назвали цифри

За 2024 рік в Україні створили 324 нові зразки озброєння, а загальна сума виготовленої зброї та боєприпасів склала понад 9 млрд доларів США

Україна у 2024 році у вісім разів збільшила випуск крилатих ракет у порівнянні з попереднім роком. А випуск ударних безпілотників, які активно б'ють по Росії, взагалі зріс у 22 рази, якщо порівнювати з 2022 роком. Зросли й інші обсяги далекобійного та іншого озброєння, яке виготовляє саме український військово-промисловий комплекс.

Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу до Дня Зброяра, повідомляє "Суспільне". За словами міністра, 2024 рік став роком безпрецедентного зростання українського ВПК. Так, у 2022 році Україна виготовляла тільки одну модель ракети – протикорабельна крилата ракета "Нептун".

"Зараз Україна має дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів, в порівнянні з 2023 роком", – сказав Сметанін.

Також, за його даними, виробництво далекобійних ударних дронів зросло вдвічі, якщо порівнювати з 2023 роком та у 22 рази, якщо порівняти обсяги з 2022 роком. Загалом за 2024 рік в Україні створили 324 нові зразки озброєння, а загальна сума виготовленої зброї та боєприпасів склала понад 9 млрд доларів США. Проте це тільки мала частина реальних спроможностей українського ВПК.

"На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів всередині України", – резюмував міністр.

Зазначимо, раніше Сметанін говорив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони (ППО) на кшталт Patriot. Уряд та оборонний сектор ведуть переговори з західними партнерами щодо цього.

Українські ЗМІ зазначають, що у наявності у Сил оборони є близько шести батарей Patriot за мінімальної потреби в умовах війни від 10 до 25 батарей. На США покладатися у плані постачання нових батарей та боєприпасів для них більше не варто, саме тому одне з головних завдань української оборонної промисловості – вирішити питання дефіциту як батарей Patriot, так і протиракет до них. Але це дуже складне питання, яке майже неможливо вирішити зараз.