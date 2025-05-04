Жах для росіян на фронті: Франція збільшила виробництво AASM Hammer в інтересах України

AASM Hammer – це комплект наведення та двигун, які встановлюються на звичайну авіаційну бомбу стандарту НАТО

Франція планує протягом 2025 року значно збільшити виробництво керованих авіаційних бомб AASM Hammer: до кінця грудня планується виготовити 1200 комплектів проти 830 за 2024 рік. Це новітня керована бомба, модульна зброя класу "повітря-повітря", яку Франція також постачає Україні – тобто, зростання виробництва явно в інтересах Києва, якому прийшлися "до смаку" французькі бомби.

Про це пише французьке видання Le Parisien. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виробництво AASM у Франції зросло вчетверо, але це ще далеко не межа.

"Але це ще далеко не кінець. Після того, як у 2024 році було виготовлено 830 одиниць, на 2025 рік вже заплановано випустити 1200", – відзначає видання.

Розробляє AASM Hammer французька оборонна компанія Safran, яка спеціалізується на питаннях розробки та виробництва авіаційних двигунів, вертольотів та ракет, авіаційного обладнання. AASM Hammer – це комплект наведення та двигун, які встановлюються на звичайну авіаційну бомбу (250-кг Mk 82, або 1000-кг BLU 109 чи Mk 8). Залежно від висоти скидання, дальність бомби складає від 20 до 100 км, але паспортна дальність зазначається у 70 кілометрів. Комплекти, таким чином, перетворюють бомбу на аналог російської керованої авіабомби – тільки французький варіант значно точніший та стійкіший до впливу засобів РЕБ.

Україна, зазначає видання, дуже оцінила ці бомби та постійно просить збільшити постачання. AASM Hammer адаптували під радянські літаки Су-27 та МіГ-29, які використовують українські Повітряні сили, проте найкращим носієм для них залишаються передані Україні винищувачі-бомбардувальники Mirage 2000, або американські винищувачі F-16.

"Французький уряд звернувся до Safran з проханням інтегрувати бомби на українські винищувачі після того, як американські боєприпаси JDAM з GPS-наведенням стали не влучати в цілі. Як розповіли у Safran, це було зроблено менш ніж за чотири місяці восени 2023 року, що дозволило обробляти цілі з відмінною точністю", – зазначає видання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літаки Mirage 2000 стануть відчутним доповненням до F-16, адже мають певні відмінності в характеристиках. Вони знадобляться для знищення позицій окупантів на лінії бойового зіткнення.