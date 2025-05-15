"Протягом найближчих днів": генсек НАТО анонсував можливий прогрес у мирних переговорах

Рютте визнав, що ситуація залишається невизначеною, але сподівається, що врегулювання близько

Вже протягом найближчих 10-15 днів можна очікувати значного прогресу в процесі мирного врегулювання щодо війни в Україні. Переговори в Туреччині можуть продемонструвати наближення до укладення мирної угоди.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Anadolu. Рютте відзначив готовність Туреччини надати майданчик для мирного врегулювання.

"Протягом наступних 10-15 днів, за лідерства президента України Володимира Зеленського, будуть важливі можливості для покращення позиції в українському питанні… Туреччина відіграє величезну роль у НАТО на багатьох фронтах. Президент Ердоган — неймовірний лідер в Альянсі, якого справді поважають його колеги", – сказав він, коментуючи переговори.

Рютте зазначив, що президент США Дональд Трамп зміг усунути "глухий кут" між двома сторонами. На його думку, зараз слід "крок за кроком привести Україну до тривалого миру": проте Рютте визнав, що ситуація залишається невизначеною, тож передбачувати щось зараз неможливо.

"Мені важко вирішити, що станеться в наступні 24-48 годин, я тісно контактую з усіма основними учасниками переговорів", – резюмував він.

Нагадаємо, на переговори 15 травня до Стамбула вирушили президент України Володимир Зеленський на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Крім того, там буде присутній глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

Президент США Дональд Трамп не відвідає переговори представників України та Росії у Стамбулі, оскільки там не буде присутній російський правитель Володимир Путін. Трамп заявляв, що може приїхати, якщо Путін приїде, але російський правитель, судячи з усього, відхилив пропозицію Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Тим часом російський правитель Володимир Путін затвердив склад так званої "делегації", яка поїде у Стамбул для участі у переговорах. Очікувано, що сам Путін, як відомий боягуз, побоявся залишити навіть Кремль, не те, що Росію, тому його в Стамбулі не буде. А склад делегації зібраний із тих, чиє ім'я вдалося швидко згадати, або хто просто опинився у російського правителя під рукою – з чиновників навіть не третього, а тридцять третього ешелону влади. Українські експерти та політики вже висміяли цю банду "алкашів з балалайками".