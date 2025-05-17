Операція повинна у підсумку призвести до повної окупації Сектору Гази Ізраїлем

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) почала на території Сектору Гази велику військову операцію під назвою "Колісниці Гедеона". Планується в рамках перших етапів взяти під контроль "стратегічні райони" палестинського анклаву з подальшим повним контролем над регіоном. Таким чином, спроби врегулювання, які робив спецпосланник президента США Дональда Трампа, забудовник Стів Віткофф, завершилися фактично нічим.

Про це сказано в офіційному повідомленні ЦАХАЛу. Зазначається, що армія вже взялася до реалізації перших етапів операції протягом минулої доби, 16 травня.

"Армія… здійснила широкі атаки та мобілізувала сили для захоплення стратегічних районів у секторі Газа в рамках початкових кроків операції "Колісниці Гедеона" та розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАС", – сказано у повідомленні.

За даними видання The Times of Israel, журналісти якого поспілкувалися з офіційними особами уряду Ізраїлю, наступальна операція "Колісниці Гедеона" повинна у підсумку призвести до повної окупації Сектору Гази Ізраїлем та подальшого збереження контролю над анклавом. Палестинське населення буде примусово "переміщене" спочатку на південь, а потім взагалі за межі Сектору Гази. ХАМАС має бути повністю знищено.

Зазначимо, ще у березні ЗМІ повідомляли, що Ізраїль після відновлення ударів по ХАМАС та Сектору Гази готує план нового наземного наступу. Він може призвести до того, що анклав палестинців опиниться під військовою окупацією Ізраїля щонайменше на місяці, а регіон буде повністю спустошено.

В ніч на 18 березня армія оборони Ізраїлю відновила удари по об'єктах, що належать організації ХАМАС. Атаки було припинено з початком перемир’я 19 січня. В офісі Нетаньяху заявили, що ХАМАС, мовляв, "відкинув усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході, поціновувача російської пропаганди Стіва Віткоффа та інших посередників. ХАМАС наполягає на дотриманні початкових умов угоди, в рамках якої повинен був розпочатися другий етап. Таким чином, укладена адміністрацією Трампа "мирна угода" на Близькому Сході зазнала повного краху.