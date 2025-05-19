Активно форсують річку. Росіяни хочуть захопити новий плацдарм на важливому напрямку фронту (карти)

Хочуть підступити до Харкова

Російські загарбники не припиняють намагання перетнути річку Оскіл. Ворог постійно здійснює штурмові дії на Харківщині. Саме тому вони підвищують інтенсивність атак.

Про це повідомляє начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко. В етері телеканалу "Київ" він розповів про особливості бойових дій на цій ділянці фронту.

"Особливістю нашого напрямку є те, що тут немає механізованих штурмів, тобто штурмів на важкій техніці, але це пов'язано з тим, що ми не даємо росіянам налагодити переправу через річку Оскіл для перекидання техніки", — зазначив Петренко.

За його словами, українські військові активно знищують точки запуску безпілотників, живу силу противника та будь-які скупчення російських військ. Це дозволяє ефективно стримувати спроби ворога закріпитися на українському березі річки.

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання та утримувати позиції, незважаючи на безперервні спроби росіян прорвати оборону. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Згідно з даними DeepState, біля річки Оскіл на Харківщині ворог не припиняє штурмові дії. Найгарячіше в цій ділянці — біля сіл Кам'янка, Фиголівка, Новомлинськ.

Яка ситуація на Харківщині зараз

Яка ситуація на Харківщині зараз

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни намагаються захопити плацдарм на правому березі Дніпра.