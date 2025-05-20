США не на шутку обеспокоены? Россия модернизирует свое ядерное оружие

Соединённые Штаты уже предпринимают определенные действия

В США продолжают работу по ядерной модернизации первой гравитационной бомбы B61-13. Это происходит на фоне того, что Россия усиленно модернизирует свой ядерный потенциал и гиперзвуковое оружие нового поколения, а также космические возможности, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов.

Об этом заявили в американских ВВС, пишет Army Recognition. Отмечается, что Россия разрабатывает и развертывает ряд средств противодействия в космическом пространстве. Сюда, по мнению ВВС, входят наземные, воздушные и орбитальные противоспутниковые системы, лазерное оружие, системы РЭБ и кибервозможности, угрожающие военным и космическим объектам двойного назначения.

"Россия продолжает уделять усиленное внимание модернизации и разработке стратегического и оперативно-тактического ядерного оружия, которое позволит ей держать под угрозой территорию США, особенно с помощью гиперзвукового и другого оружия следующего поколения", — отмечает руководство ВВС, представленное в комитет по вооруженным службам сената США.

Отмечается, что решение продолжить разработку ядерного оружия США, такого как B61-13, глубоко укоренено в геополитическом контексте ядерного сдерживания.

Как заявил госсекретарь Райт, это достижение "сигнализирует об американской силе нашим противникам и союзникам", укрепляя сдерживание и гарантируя, что Соединенные Штаты остаются готовыми противостоять современным угрозам с помощью надежного и эффективного ядерного ответа.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия рассматривает возможность разместить ядерное оружие в космосе — в НАТО встревожены ее намерениями. Генсек Альянса Марк Рютте назвал это развитие событий "тревожным".