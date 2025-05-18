Росія може запустити міжконтинентальну балістичну ракету: коли і звідки (карта)

"Ярс" може нести кілька ядерних боєголовок з індивідуальним наведенням

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" (РС-24), аби залякати Україну, і держав-членів ЄС і НАТО. Це може статись в ніч на 19 травня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки. Там зазначили, що запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії.

"Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів", — йдеться у повідомленні ГУР.

Скільки кілометрів може летіти ракета до Харкова

Населений пункт, де планують запустити ракету

Що таке "Ярс"

Російський ракетний комплекс "Ярс" (або РС-24 "Ярс") — це стратегічна міжконтинентальна балістична ракета, яка перебуває на озброєнні Ракетних військ стратегічного призначення РФ з 2009 року.

Комплекс створено як модернізовану версію попередніх систем типу "Тополь-М", із покращеними характеристиками проникнення протиракетної оборони.

"Ярс" може нести кілька ядерних боєголовок з індивідуальним наведенням, що ускладнює його перехоплення сучасними системами ППО. Ракета може запускатися як з шахтних пускових установок, так і з мобільних ґрунтових ракетних комплексів, що забезпечує високу маневреність і знижує вразливість до превентивного удару.

Росія активно демонструє цю зброю як символ своєї ядерної потуги, проводячи регулярні навчання і заявляючи про розгортання нових пускових установок.

Варто зазначити, що наразі, згідно з відкритими даними, Росія має у своєму арсеналі 521 міжконтинентальну балістичну ракету. Серед них:

РС-20 "Воевода" – 34;

РС-12М і РС-12М1 "Тополь-М" – 78;

"Ярс" – 180 у шахтному та 24 у мобільному варіанті;

"Сармат" – невідомо;

"Авангард" – близько 8;

РСМ-56 (або ж Р-30) "Булава" – 112;

РСМ-54 "Синева" – 80.

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