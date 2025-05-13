Пережила інсульт і зникла з соцмереж. Що відомо про дружину Юрія Луценка Ірину і як вона виглядає

Ірина Луценко була народною депутаткою і отримала звання "Жінки III тисячоліття"

Ірина Луценко — одна із тих жінок, кого точно не затьмарює слава їхнього чоловіка. Вона не просто дружина Юрія Луценка — вона підприємиця, народна депутатка, колишня представниця президента у Верховній Раді, а також "Жінка III тисячоліття". Проте, шість років тому вона раптово склала мандат і уникає публічності.

"Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про Ірину Луценко. Колишня політикиня пережила інсульт.

Що відомо про Ірину Луценко

Ірина народилася 7 лютого 1966 року в місті Дубно, що на Рівненщині. Вона навчалася у музичній школі з класом бандури, також займалася біатлоном і танцями.

Її кар’єра розпочалася з посади інженерки-програмістки, а згодом вона стала працювати в органах державного управління та у бізнес-структурах. Зокрема, в Антимонопольному комітеті України та страховій компанії "Оранта".

У політику Ірина прийшла у 2012 році. Тоді вона стала народною депутаткою від партії "Батьківщина". З 2015 по 2019 року дружина Юрія Луценка обіймала посаду депутатки парламенту VIII скликання від політичної сили "Блок Петра Порошенка". У 2017 жінка вже обійняла посаду представниці президента України у Верховній Раді.

У 2019 році Ірина Луценко пройшла до Ради від партії "Європейська солідарність". Однак вже за три місяці вона склала мандат.

У 2017 році Ірина отримала премію "Жінка ІІІ тисячоліття" в номінації "Рейтинг" за захист прав та рівних можливостей чоловіків та жінок. Однак сама політикиня зізнавалася, що не хотіла йти на цю номінацію.

Де зараз Ірина Луценко

Після того, як Ірина вирішила піти з політики, вона не з’являлася на публіці. Однак її чоловік, Юрій Луценко, зазначав, що його обраниця прийняла рішення скласти мандат через проблеми зі здоров’ям і розбіжності зі "слугами".

Ірина перенесла інсульт. Її встигли довезти до лікарні, щоб надати необхідну допомогу попри те, що були затори. Після цього вона не могла повністю викладатися на роботі. Про це Юрій Луценко розповідав в інтерв’ю.

Колишній генпрокурор розповідав, що Ірина після того, як піде з політики, буде займатися сімейним бізнесом. Однак деталі він не уточнював.

Раніше Ірина Луценко активно вела свою сторінку в Фейсбук. Однак остання її публікація датована 23 лютого 2023 року.

"Телеграф" раніше розповідав, що відомо про дружину Дмитра Разумкова. Юлія Чайка була власницею ломбардів і заробляла мільйони.