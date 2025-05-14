Жила з ним на роботі та пережила замах: що відомо про дружину Буданова і як вона виглядає

Познайомилася пара перед початком Євромайдану

Глава української розвідки Кирило Буданов, який був тричі поранений і неодноразово ставав мішенню Росії, давно одружений, але намагається не розповсюджувати інформацію про особисте життя. Його дружину звуть Маріанна, але жінка рідко з’являється на публіці та свідомо обмежила своє коло спілкування.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Кирила Буданова та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці їхньої історії кохання.

Особисте життя Кирила Буданова

Про головного розвідника України у відкритому доступі мало інформації, але відомо, що ряди холостяків Кирило Буданов залишив давно. Причому шлюб з Маріанною в нього не перший.

В інтерв’ю Наталі Мосейчук він розповів, що вперше одружився 2009 року, коли тільки-но розпочинав свою кар’єру. Але не став уточнювати, ні як звуть його першу дружину, ні скільки років вони прожили разом.

Кирило Буданов одружений вдруге

Вдруге Кирило Буданов пішов під вінець у 2013 році. З Маріанною вони познайомилися за кілька місяців до початку Євромайдану. І на той момент жінка розуміла, що з коханим її життя не буде спокійним. Однак Маріанна виявилася для головного розвідника України надійним тилом, оскільки її не налякали ці складнощі. У шлюбі пара вже 12 років, але чи мають вони діти — невідомо.

Кирило Буданов із дружиною Маріанною

Як виглядає Маріанна Буданова і що про неї відомо

Дружина глави української розвідки Маріанна народилася 1993 року у селі Ставищі (Київська область). Жінка має освіту психолога. З 2015 по 2017 роки Маріанна активно займалася волонтерством у Головному військовому шпиталі Києва, де після поранення проходив лікування її чоловік.

Як виглядає дружина Кирила Буданова

А 2020 року Маріанна розпочала кроки у політичній кар’єрі. Дружина Буданова балотувалася в депутати Київської міської ради 9-го скликання від партії "Удар", але не пройшла за результатами голосування. Проте згодом почала працювати радницею мера Києва щодо запобігання корупції.

Маріанна Буданова

Також відомо, що Маріанна є офіцером поліції та викладає психологію в академії МВС. А ще дружина Буданова їздила на перший обмін полоненими замість чоловіка. І їй успішно вдалось провести операцію, росіяни нічого не запідозрили.

В інтерв’ю ELLE за 2022 рік Маріанна розповіла, що Буданов повідомив їй про напад Росії увечері 23 лютого, але вона прийняла тверде рішення залишатися в країні й бути поряд з чоловіком.

"Сказати, що готувалися якось особливо, не можу: документи, телефони, комплект одягу на якийсь час. З тим і поїхали. Вже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецназівців, які мали вирушити до Гостомелю", — розповіла дружина глави розвідки України.

На початку війни Маріанна була з чоловіком 24/7 і жила з ним у робочому кабінеті. Паніки вона не відчувала, оскільки була готова до різних поворотів подій та навчилася контролювати свої емоції ще коли Кирило Буданов їздив в АТО.

Дружина Буданова на початку війни жила з ним на роботі

Але при цьому жінка веде закритий спосіб життя і свідомо обмежила коло спілкування, щоб захистити друзів та рідних від небезпеки. Зайнявши посаду глави української розвідки Кирило Буданов та його родина стали чи не головною мішенню для росіян.

"Після всіх пережитих замахів на нашу родину, на мого чоловіка, на мене ми інакше приймаємо кожен день свого життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не лише про себе", — наголосила Маріанна.

Зазначимо, що у листопаді 2023 року дружину Кирила Буданова отруїли важкими металами, і вона опинилась у лікарні. Стан Маріанни був стабільним, але жінці потрібно було пройти курс лікування.

Дружину Буданова отруїли важкими металами

Аналізи показали, що в організм Маріанни потрапив миш’як та ртуть. Факт її отруєння незабаром підтвердили у Головному управлінні розвідки України (ГУР). Крім неї, постраждали ще кілька співробітників військової структури.

Пізніше в інтерв’ю Liberation Кирило Буданов розповів, що знає, хто стоїть за замахом на його дружину, заявивши про дії у відповідь на російській території. Розслідування у цій справі ще триває. У квітні 2025 року американська журналістка Кеті Лівінгстон повідомила, що Маріанна Буданова у грудні 2024 року виїжджала до США для лікування наслідків хімічного отруєння.

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