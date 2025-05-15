Росія могла почати літній наступ на Україну. Що кажуть військові та яка ситуація на карті

Найсерйозніша ситуація на фронті зараз на Покровському напрямку

Росія уже почала літній наступ на фронті. Про це заявив речник ОТУ "Харків" Шамшин.

Перемир'я, за словами військового, найближчим часом не буде. Про це Шамшин сказав в етері телеканалу "Ми-Україна".

"Ми всі бачили тих делегатів, яких вони відправили на переговори в Стамбул. Це якісь ноунейми (noname — особа, яка є невідомою в певному роді занять, — Ред.), і сприймати їх серйозно, мені здається, не варто. Але нехай — ми всі хочемо миру, і ніхто так не хоче миру, як українські військові. Але ви всі чули, що росіяни накопичують сили, і літня наступальна операція фактично вже почалась. І розраховувати на те, що найближчим часом буде якесь перемир'я, я б не став", — каже військовий.

Також він додав, що під час своїх заяв про перемир'я, наприклад, до 9 травня, росіяни ніколи його не дотримувались, і ніякого затишшя на фронті не було.

Згідно з картами DeepState, росіяни мають просування на трьох напрямках. Ворог окупував Нове, що біля Лиману, просунувся у Часовому Яру, а також в Малинівці та біля Нової Полтавки (Покровський напрямок).

Згідно з даними Генштабу, станом на 15 травня найгарячіша ситуація на фронті зараз на Покровському напрямку, де зафіксовано найбільшу кількість атак — 74 штурмові та наступальні дії російських окупантів. Також інтенсивні бої тривають на Новопавлівському напрямку (26 атак), Лиманському напрямку (24 атаки) та Торецькому напрямку (19 атак). Загалом за добу відбулося 168 бойових зіткнень, із значними втратами з боку противника — 1220 осіб, 8 танків, 13 бронемашин та 45 артилерійських систем.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія миру не прагне. У ЗМІ розповіли про плани окупантів.